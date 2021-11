Ученые нашли доказательства древней колонизации Азорских островов 5.11.2021, 16:42

иллюстрационное фото

Викинги появились на архипелаге на много веков раньше португальцев.

История колонизации Азорских островов довольно загадочна. Историки давно выдвинули предположение, что архипелаг просто не мог еще в древности не попасть в поле зрения мореплавателей, ходивших вдоль побережья Африки. Но прямых доказательств таких гипотез не было. В 1778 году шведский нумизмат Юхан Подолин рассказал о кладе, якобы обнаруженном на азорском острове Корву: по его словам, в 1749 году шторм размыл берег и люди нашли глиняный сосуд, полный неизвестных им монет. Большая часть денег осела в карманах местных жителей, но несколько попали в Лиссабон. Подолин утверждал, что в кладе находились карфагенские и киренские монеты. Но потом они пропали, и эта история стала казаться не вполне достоверной. Карфагеняне могли быть на архипелаге, тем не менее их следов там не нашли, пишет Naked science.

Некие безымянные острова, примерно на месте Азорских, отмечены на Каталонском атласе, составленном в 1375 году. Однако сегодня первооткрывателями архипелага считают португальских мореходов: они высадились на побережье Азор в 1427 году. В том же XV веке те же португальцы начали колонизацию островов. Но, похоже, у них были предшественники.

Международная группа исследователей под руководством Педро Рапосейро (Pedro M. Raposeiro) из Университета Азорских островов (Португалия) проанализировала донные отложения озер на островах. Работа с результатами исследования опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences. Ученые обнаружили в этих отложениях органические соединения, которые содержатся в фекалиях коров и овец. В то же время в образцах отмечено высокое содержание древесного угля, но низкое содержание пыльцы местных деревьев.

По мнению специалистов, подобное сочетание говорит о том, что ранние поселенцы сжигали деревья, чтобы расчистить землю для выпаса скота. Но когда они это делали? Датировка стала сюрпризом: отложения отнесли к промежутку между 700 и 850 годами нашей эры, что на несколько столетий раньше даты прибытия португальцев на острова. «Наши реконструкции дают однозначные доказательства: Азорские острова были заселены до португальцев», — пишут авторы статьи.

Итак, кто же пас овец на Азорах в первом тысячелетии нашей эры? Несколько лет назад Джереми Сирл (Jeremy B. Searle) из Корнеллского университета (США) с соавторами опубликовал статью в Journal of Evolutionary Biology. В ней они изложили результаты изучения популяции мышей на островах — причем как современной, так и останков грызунов. Исследования показали, что домовая мышь (Mus musculus) имеет различные генетические признаки в зависимости от места обитания. «Анализируя митохондриальную ДНК, которая наследуется по женской линии, мы можем отличить мышей из разных частей Европы», — сказано в работе.

На Британских островах одна отличительная линия домовых мышей встречается на Оркнейских островах, Гебридах, на острове Мэн, в шотландском Кейтнессе и некоторых частях Ирландии. Все эти места — зоны влияния викингов, поэтому ученые сразу посмотрели на Норвегию. Оказалось, норвежские мыши — из той же линии. Таким образом, Сирл и его коллеги посчитали, что точно определили мышь викингов, и с тех пор искали признаки ее присутствия в других странах. Место первой находки той же ДНК в останках древних мышей довольно очевидно: в Исландии и Гренландии, которые викинги заселили много веков назад. Но потом ученые исследовали Азорские острова и Мадейру — и в обоих местах обнаружили ископаемых мышей с той же генетической особенностью, что у мыши викингов. «Эти мыши, очевидно, были случайными путешественниками, которые были рассеяны викингами по Атлантике, в Исландию и Гренландию, а также на Азорские острова и Мадейру, как мы полагаем. Это показывает, насколько далеко распространились викинги», — рассказал Джереми Сирл.

Таким образом, ясно, кто именно расчищал огнем места для пастбищ и выпасал скот в 700-850 годах нашей эры на Азорах. В работе Рапосейро и его коллеги высказали предположение, что в тот период ветер и погодные условия в Северном полушарии помогали переселенцам из более высоких широт и препятствовали переселенцам из Южной Европы, поэтому викинги стали первыми колонистами архипелага.

Идея о том, что викинги достигли Азорских островов и Мадейры раньше португальцев, интригует. Последние считаются пионерами эпохи Великих географических открытий, когда европейцы исследовали и колонизировали мир. И эти два места были одними из их самых первых поселений.

