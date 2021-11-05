Лукашенко решил продать все имущество страны за копейки 9 5.11.2021, 21:58

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Забастовка - возможность это предотвратить.

- В таких ситуациях всегда хочется быть неправым: что с подписанием карт, что со сдачей страны, увольнением сотрудников и последующей продажей заводов российскому олигархату, - пишет телеграм-канал «БОР».

Но пока кто-то надеется на то, что сможет перевернуть ситуацию в свою пользу на переговорах в Австрии, другие уже все поделили.

«Незыгарь» сообщает о том, что белорусские заводы уже поделены и красная цена им выставлена.

«Белорусский металлургический завод» заберёт «Северсталь» за $250 млн. При этом планировалось, что завод выкупят за $500 млн, но «хозяйственники» вогнали предприятие в долги, с которыми даже и не думают рассчитываться.

«Гомсельмаш», который сейчас находится в вынужденном отпуске, уйдет «Россельмашу» за $50 млн.

За многострадальный Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ) предлагают $300 млн при стартовой цене в $750 млн.

МАЗ пытаются втюхать КАМАЗу за $1 млн, но тот сбивает цену.

Как мы и думали ранее, «Аэрофлот» положил глаз на Белавиа. Переговоры о продаже уже идут полным ходом.

РЖД заберёт БелЖД. Стартовая цена была $3 млрд. Обновленная — $700 млн.

Можете дальше кричать о том, что Лукашенко нелегитимен, а параллельно с этим все имущество страны будет продано за копейки.

Пока ещё свободна, бастуй, родная Беларусь. Ты можешь быть свободной, если только сама себе позволишь.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Спустя несколько дней, 4 ноября, самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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