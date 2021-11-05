Медики назвали диагноз чешского президента Земана 5.11.2021, 23:14

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Милош Земан

До сих пор диагноз был засекречен.

Чешский президент Милош Земан страдает циррозом печени, сообщил журналистам член медконсилиума по наблюдению за здоровьем лидера хирург Павел Пафко, пишет сайт ria.ru.

"У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно – цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками", — сказал он.

По словам Пафко, в свое время оперировавшего первого чешского президента Вацлава Гавела, в желудок Земану ввели питательный зонд для кормления — так называемый PEG.

"Как долго он (зонд. — Прим. ред.) будет там находиться, зависит в том числе и от того, насколько четко господин президент будет придерживаться того режима питания, который ему предписали врачи", — пояснил медик.

Он добавил, что говорить о сроках выписки Земана из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) пока преждевременно — это может занять 3-4 недели.

Земан находится на лечении в ЦВГ в Праге с 10 октября. При госпитализации его лечащий врач Мирослав Заворал сообщал, что пациента поместили в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он тогда отказался без согласия президента.

Глава сената Милош Выстрчил 18 октября обнародовал содержание письма, которое ему в ответ на запрос направило руководство ЦВГ. В нем говорится, что Земан не способен выполнять служебные обязанности. Врачи назвали долгосрочный прогноз состояния президента неопределенным, а вероятность его возвращения к работе в обозримом будущем — неправдоподобной.

Однако утром 4 ноября, как заявила пресс-секретарь ЦВГ Итка Зинке, состояние здоровья президента улучшилось и его перевели из реанимации в обычную палату.

В свою очередь, в пятницу члены медконсилиума также пришли к выводу, что пациенту стало лучше, но он пока не готов полностью выполнять свою работу.

В пятницу Земан переговорил по телефону с главой кабмина Андреем Бабишем, а в субботу намерен связаться с Петром Фиалой, кандидатом в премьеры от выигравшей парламентские выборы коалиции либеральных партий "Вместе". Первое заседание нового состава парламента назначено на 8 ноября.

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