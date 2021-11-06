Для белорусских медиков введут 10-летнюю отработку? 23 6.11.2021, 11:43

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Таракан разродился очередной бредовой идеей.

Таракан наказал министру здравоохранения внести предложения по решению вопросов трудовой миграции врачей. Об этом он заявил в Орше, посещая городскую больницу № 1 имени Семашко.

Таракан поинтересовался у главврача Оршанского региона Сергея Карака, хватает ли анестезиологов-реаниматологов в регионе. Медик ответил, что хватает. При этом министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что «по стране есть нехватка этих специалистов»: некоторые, получив бесплатное образование в Беларуси, уезжают работать за границу.

— Ты мне должен внести в новом году предложение. Пришел в университет учиться — пришел, закончил. Мы тебя готовили — отработай 10 лет. Нам надо поставить все точки над i, — поставил Пиневичу задачу Таракан.

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