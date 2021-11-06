«Это не дом отдыха»: Лукашенко приказал долго не держать пациентов в больницах

«Это не дом отдыха»: Лукашенко приказал долго не держать пациентов в больницах8
- 6.11.2021, 15:45
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Заявления диктатора становятся все безумнее.
Как заявил узурпатор в ходе посещения в Орше больницы № 1, «надо, чтобы было все оптимально. Это большие деньги».
Как пишет сайт naviny.online, Лукашенко подчеркнул, что больницы, условно говоря, не должны превращаться в санатории и дома отдыха и в условиях стационара пациенты должны находиться оптимальное количество времени.
Он отметил, что в стране уже много построено современных лечебных учреждений: «Не надо дворцы строить. Мы их уже построили. Поэтому надо все оптимально использовать. По-хозяйски надо. Надо считать деньги, даже в здравоохранении».
Ситуацию с COVID-19 он назвал опытом, который заставил всех «серьезно встряхнуться, увидеть слабые места и всякие излишества, которые у нас есть».
Ранее сообщалось, что в ходе сегодняшнего визита Таракан предложил увеличить срок «отработки» для выпускников медицинских вузов.