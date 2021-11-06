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«Это не дом отдыха»: Лукашенко приказал долго не держать пациентов в больницах

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  • 6.11.2021, 15:45
  • 12,586
«Это не дом отдыха»: Лукашенко приказал долго не держать пациентов в больницах

Заявления диктатора становятся все безумнее.

Как заявил узурпатор в ходе посещения в Орше больницы № 1, «надо, чтобы было все оптимально. Это большие деньги».

Как пишет сайт naviny.online, Лукашенко подчеркнул, что больницы, условно говоря, не должны превращаться в санатории и дома отдыха и в условиях стационара пациенты должны находиться оптимальное количество времени.

Он отметил, что в стране уже много построено современных лечебных учреждений: «Не надо дворцы строить. Мы их уже построили. Поэтому надо все оптимально использовать. По-хозяйски надо. Надо считать деньги, даже в здравоохранении».

Ситуацию с COVID-19 он назвал опытом, который заставил всех «серьезно встряхнуться, увидеть слабые места и всякие излишества, которые у нас есть».

Ранее сообщалось, что в ходе сегодняшнего визита Таракан предложил увеличить срок «отработки» для выпускников медицинских вузов.

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