Сергей Дылевский подвeл итоги шестого дня забастовки
- 6.11.2021, 19:19
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Белoрусы продолжают присоединяться к Народному карантину с целью защитить собственную независимость.
Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский подвeл итоги шестого дня забастовки:
- По различным причинам количество неработающего населения продолжает удерживаться на уровне 1 миллиона. Это заболевшие коронавирусом, люди в отпусках, в том числе по собственному желанию, уволенные и ушедшие в стачку.
- Нам стало известно теперь наверняка, что крупнейшие предприятия Беларуси готовятся к продаже российскому олигархату. Среди них Белавиа, БМЗ, БелЖД, МАЗ, МЗКТ, БелДЖи и другие.
- В поддержку бастующих выступили лидер венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес, правозащитница и активистка Хелена Минская и другие.
- Белoрусы продолжают присоединяться к общенациональной стачке/народному карантину с целью защитить собственную независимость.