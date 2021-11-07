Официально: в Беларуси более 140 госпредприятий находятся на грани банкротства 7 7.11.2021, 8:19

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Есть ли смысл их сотрудникам ходить на работу?

В Беларуси в процессе банкротства находятся 143 государственных организаций, сообщает Минэкономики. Это данные на начало сентября. Среди них — «Строммашина», «Сукно», «Мотовело», швейная фабрика «Вяснянка», Молодечненский завод металлоконструкций, Гомельоблстрой, «Ковры Бреста». Некоторые из них чиновники еще пытаются спасти, другие же ликвидируют, сообщает zerkalo.io.

Какие заводы чиновники еще надеются спасти

На начало сентября в списке предприятий, на которых власти намерены провести санацию (проще говоря, оздоровить и избежать банкротства), значатся в том числе Молодечненский завод металлоконструкций и «Строймаш». Ранее в августе правительство продлило срок санации этих заводов. Для предприятий это означает, что они смогут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. Ранее суды признавали эти заводы экономически несостоятельными (банкротами), для них назначали санацию.

По данным ведомства, санацию также проходят Быховский консервно-овощесушильный завод, Беларусьрезинотехника, Бобруйский кожевенный комбинат, могилевский завод «Строммашина», «Мостовчанка», трест «Гродногорстрой», «Строительно-монтажный трест № 27» в Гомельском районе, Мозырьпромстрой, Мозырский авторемонтный завод, Гомельский жировой комбинат, строительно-монтажный трест № 40 в Жлобинском районе, Гомельторгмаш, Гомельский винодельческий завод, Светлогорский домостроительный комбинат, Витебский комбинат шелковых тканей, Минский завод отопительного оборудования, «Мясо-молочная компания» в Минске, «Спецмонтажстрой № 177» в Гомеле.

К примеру, в начале этого года экономический суд Могилевской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) «Бобруйского кожевенного комбината» и открыл защитный период до 3 марта. Как следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве, в июле на предприятии запустили санацию. Ее должны завершить к конце нынешнего года.

Какие заводы ликвидируют

Среди заводов, которые проходят ликвидацию, числятся «Борисовский консервный завод», «Миорский льнозавод», «Барановичидрев», «Минский завод строительных материалов», «Мотовело», «Ковры Бреста», «ПМК-4» в Березе, «Птицефабрика Медновская» в Брестском районе, «Кобринская птицефабрика», «Дрогичинский комбикормовый завод», «Ляховичский райагросервис», «Браславское ПМС», «Сукно».

К примеру, легенду легпрома госкомпанию «Сукно» экономический суд Минска в феврале 2018 года признал экономически несостоятельной и назначил в отношении предприятия санацию продолжительностью 18 месяцев. Заявление о банкротстве подали основные акционеры, что было обосновано «неплатежеспособностью предприятия, которая приобретает устойчивый характер». План санации включал в себя наращивание объемов производства, оптимизацию организационной структуры, взыскание дебиторки, реализацию неликвидных или неэффективно используемых активов, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Несколько лет обсуждалась возможность перемещения «Сукна» на площади модернизированного ОАО «Камволь». В июле сообщалось, что этот переезд произойдет до конца нынешнего года.

По данным Минэкономики, также ликвидируют Гомельоблстрой, Гомельский комбинат строительных конструкций, Гомельский рыбокомплекс, птицефабрика «Слонимская», Борисовская швейная фабрика, Борисовское предприятие музыкальных инструментов, Борисовский хрустальный завод имени Дзержинского, Молодечненский завод металлоизделий, Слуцкий пивоваренный завод, могилевская швейная фирма «Вяснянка», Бобруйский завод напитков, Осиповичский вагоностроительный завод.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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