Польские спецслужбы: Готовится массовый штурм границы 78 8.11.2021, 13:23

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Это крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу.

Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын в Twitter написал о подготовке массового штурма границы.

«Очень тревожная информация с границы. В Беларуси, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу», — написал Жарын.

По его словам, в группе преобладают молодые мужчины.

«Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу», — добавил он.

Сегодня появились видео, как сотни мигрантов движутся к границе Польши под конвоем белорусских силовиков. Видео были сняты недалеко от пограничного перехода Брузги.

Напомним, режим Лукашенко свозит в страну нелегалов, которых затем направляет на границу с ЕС. Мигрантов используют в качестве оружия в гибридной войне со странами-соседками.

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