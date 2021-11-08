Режим стягивает на границу с Польшей силовиков

Режим стягивает на границу с Польшей силовиков11
- 8.11.2021, 12:57
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Польские спецслужбы предупреждают о готовящихся провокациях.
Сегодня появилось видео, как сотни мигрантов движутся к границе Польши. Видео было снято недалеко от пограничного перехода Брузги.
Колонна, которую охраняют белорусские силовики, свернула в лес недалеко от границы.
Сообщается, что на границу стягивают внутренние войска, а также переодетые сотрудники ОСАМ (спецподразделения погранкомитета под контролем Виктора Лукашенко).
Тем временем министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын в Twitter написал о подготовке массового штурма границы.