Провокация режима: что происходит на границе Польши и Беларуси 5 8.11.2021, 13:48

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Более тысячи нелегалов находятся на нейтральной полосе между двумя странами.

Сегодня появились видео, как сотни мигрантов движутся к границе Польши под конвоем белорусских силовиков. Видео были сняты недалеко от пограничного перехода Брузги.

Затем поступила информация, что белорусские силовики пропустили мигрантов на нейтральную полосу между двумя странами. По оценкам СМИ на нейтральной полосе находятся более 1000 нелегалов. Сообщается, что большинство из них — курды.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польскую границу с Беларусью охраняют 12 тысяч человек. Они приведены в боевую готовность.

Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości @terytorialsi. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy. https://t.co/1HtsNJEsGU — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 8, 2021

Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын в Twitter написал о подготовке массового штурма границы.

«Очень тревожная информация с границы. В Беларуси, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу», — написал Жарын.

Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów.



Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

По его словам, в группе преобладают молодые мужчины.

Напомним, режим Лукашенко свозит в страну нелегалов, которых затем направляет на границу с ЕС. Мигрантов используют в качестве оружия в гибридной войне со странами-соседками.

«Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу», — добавил он.

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