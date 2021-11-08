Польша: К границе движутся еще несколько тысяч нелегалов 19 8.11.2021, 14:20

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В нейтральной полосе уже более тысячи мигрантов.

Польские пограничники заявили РИА «Новости», что к границе из Беларуси движутся несколько тысяч мигрантов

Белорусские силовики направляют мигрантов не в пункт пропуска, а в лес.

Напомним, сегодня появились видео, как сотни мигрантов движутся к границе Польши под конвоем белорусских силовиков. Видео были сняты недалеко от пограничного перехода Брузги.

Затем поступила информация, что белорусские силовики пропустили мигрантов на нейтральную полосу между двумя странами. По оценкам СМИ на нейтральной полосе находятся более 1000 нелегалов. Сообщается, что большинство из них — курды.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польскую границу с Беларусью охраняют 12 тысяч человек. Они приведены в боевую готовность.

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