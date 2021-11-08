Видеофакт: Мигранты ломают ограждение на белорусско-польской границе

Видеофакт: Мигранты ломают ограждение на белорусско-польской границе17
- 8.11.2021, 20:06
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Польша опубликовала два снятых с вертолета видео.
Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер опубликовал два видео, которые силовики сняли с вертолета сегодня днем. В кадре мигранты пытаются сломать ограждение и попасть на территорию Польши.
Также польская полиция опубликовала видео, снятое вечером. Мигранты разжигают костры в палаточном лагере, с другой стороны границы стоят польские силовики с щитами.
wideo cz.2 pic.twitter.com/RzE98b940f— Piotr Müller (@PiotrMuller) November 8, 2021
Funkcjonariusze @PolskaPolicja są na granicy. Nie dopuszczamy do jej sforsowania.#naGranicy pic.twitter.com/3WzkATkrT3— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 8, 2021