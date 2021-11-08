Видеофакт: Мигранты ломают ограждение на белорусско-польской границе 17 8.11.2021, 20:06

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Польша опубликовала два снятых с вертолета видео.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер опубликовал два видео, которые силовики сняли с вертолета сегодня днем. В кадре мигранты пытаются сломать ограждение и попасть на территорию Польши.

Также польская полиция опубликовала видео, снятое вечером. Мигранты разжигают костры в палаточном лагере, с другой стороны границы стоят польские силовики с щитами.

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