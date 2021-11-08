Белорусское объединение рабочих подвело итоги восьмого дня забастовки 4 8.11.2021, 20:07

10,106

На работу не выходят более миллиона белорусов.

Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги восьмого дня забастовки.

– Нам известно, что на работу все еще не выходят более миллиона белорусов. Это больничные, отпуска «за свой счет» и присоединившиеся к забастовке.

▫️ Огромное социальное напряжение в белорусском обществе вызывает ситуация с мигрантами. На границу с Польшей власти продолжают стягивать мигрантов, где военные заставляют их прорывать ограждения. На территории Беларуси на данный момент находятся более 20 000 мигрантов из стран Ближнего Востока. Одно из требований БОР — прекратить «гибридную» миграцию.

▫️ «Оптимизация» набирает ход. В стадии ликвидации находятся более 100 белорусских предприятий. Их список постоянно обновляется. Эксперты утверждают, что большинство самих предприятий никому не нужны. Главной причиной искусственного процесса банкротства заводов является желание российского олигархата скупить по дешевке белорусскую землю.

Мы напоминаем, что забастовка — единственный эффективный способ решения широкомасштабного кризиса в Беларуси.

Стачке быть!

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.