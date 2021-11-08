Polskie Radio: Более 10 тысяч мигрантов при поддержке режима Лукашенко готовы штурмовать границу с Польшей 5 8.11.2021, 23:26

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Мигранты с 8 ноября прибывают на белорусско-польскую границу в районе Кузницы-Бялостоцкой.

Сохраняется напряженная ситуация на польско-белорусской границе. Нелегальные мигранты с утра прибывают в район Кузницы-Бялостоцкой. В настоящее время их здесь около 4000, а всего готовы прибыть на границу более 10 000. Сюда их привозят спецслужбы режима Лукашенко, которые заставляют мигрантов штурмовать границу, пограничники также раздают ножницы, чтобы перерезать колючую проволоку. Не менее восьмисот мигрантов пытаются пересечь польско-белорусскую границу в районе Кузницы-Бялостоцкой, пишет Polskie Radio.

Пограничная служба РП сообщила, что с 9 ноября, с 7:00 утра, до дальнейшего уведомления пограничное движение, как пассажирское, так и грузовое на переходе в Кузнице, будет приостановлено.

На данный момент польско-белорусскую границу охраняют около четырех с половиной тысяч сотрудников Пограничной службы РП, более десяти тысяч солдат Войска Польского и несколько сотен полицейских.

Ситуация на польско-белорусской границе обсуждалась на встрече в Бюро национальной безопасности, на которой присутствовали президент РП Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий, министры и руководители спецслужб. Ранее в Министерстве национальной обороны прошло совещание кризисного штаба, на котором, в частности, присутствовал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий вечером также принял участие в видеоконференции с главами правительств Литвы и Латвии — стран граничащих с РБ.

Ситуация на границе также осуждалась вечером на заседании президиума политического комитета партии «Право и справедливость», на котором присутствовал председатель партии Ярослав Качиньский.

Президент РП Анджей Дуда в связи с ситуацией на польско-белорусской границе решил изменить свои планы на ближайшие дни и остаться в стране (вечером 8 ноября планировался визит в Словакию). Анджей Дуда также беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. У них нет серьезных разногласий во мнениях по ситуации на границе РБ и РП. «Все видят что творит Лукашенко», — заявил Якуб Кумох, глава управления международной политики президента РП.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ЕС ужесточить санкции против минского режима и добавить белорусские аэропорты в список объектов, на которые распространяются ограничения.

Заместитель министра внутренних дел и администрации РП Блажей Побожий подчеркнул, что с каждым часом усиливается давление на польские спецслужбы и политический класс.

9 ноября в 16.00 соберется Сейм Польши: депутаты заслушают информацию правительства о ситуации на польско-белорусской границе.

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