Валентин Троцкий: Каждый может сказать, что он болен, и уйти на карантин
- 9.11.2021, 15:49
Участие в забастовка по силам любому белорусу.
Общественный активист Валентин Троцкий обратился к белорусам:
— Я поддерживаю рабочих, потому что они борются за свою свободу. Первым пунктом в требованиях идет требование освободить политзаключенных, есть требования честных выборов без Лукашенко — это те требования, с которыми мы выходили на улицы с августа 2020 года. Мне нравится, что забастовка может быть по силам каждому, ведь каждый может сказать, что он болен и уйти на карантин.
Мне не нравится, что силы, считающие себя оппозицией вместо солидарности начинают обсуждать и осуждать инициативу Сергея Дылевского. Нам нужно научиться солидарности.
Жыве Беларусь!
Бастуй Беларусь!
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.
С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.
4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.
«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.