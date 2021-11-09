Валентин Троцкий: Каждый может сказать, что он болен, и уйти на карантин 9.11.2021, 15:49

Валентин Троцкий

Участие в забастовка по силам любому белорусу.

Общественный активист Валентин Троцкий обратился к белорусам:

— Я поддерживаю рабочих, потому что они борются за свою свободу. Первым пунктом в требованиях идет требование освободить политзаключенных, есть требования честных выборов без Лукашенко — это те требования, с которыми мы выходили на улицы с августа 2020 года. Мне нравится, что забастовка может быть по силам каждому, ведь каждый может сказать, что он болен и уйти на карантин.

Мне не нравится, что силы, считающие себя оппозицией вместо солидарности начинают обсуждать и осуждать инициативу Сергея Дылевского. Нам нужно научиться солидарности.

Жыве Беларусь!

Бастуй Беларусь!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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