Андрюс Кубилюс: Спецслужбы Евросоюза и США должны искать секретные сокровища Лукашенко 1 1.12.2021, 8:03

8,486

Андрюс Кубилюс

Многие страны хотят решить проблему белорусского диктатора.

Гибридными атаками на Польшу и Литвы Лукашенко добился лишь объединения Евросоюза. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Литвы, евродепутат Андрюс Кубилюс, комментируя для сайта Charter97.org происходящее на границах ЕС и Беларуси.

— Ситуация по-прежнему непростая. Определенно — это гибридная война, которую Лукашенко начал из-за санкций и поддержки демократических сил Беларуси. Он хочет, чтобы Евросоюз пошел на некоторые уступки. Мы подозреваем, что за всей это схемой стоит Путин. Он наблюдает: если Евросоюзу не удастся взять под полный контроль ситуацию и границы, то, конечно, можно ожидать, что через некоторое время глава Кремля начнет аналогичную операцию в гораздо большем масштабе. Конечно, нас беспокоит сегодняшняя ситуация, но мы уверены, что граница ЕС будет защищена.

— Чего добивается Лукашенко своим шантажом?

— Он хочет изменить представление о Беларуси внутри Евросоюза. Чтобы говорили не о зверских преступлениях режима против своего народа, а о мигрантах и гуманитарных вопросах.

С одной стороны, когда мы слушаем дискуссии в Европарламенте, то иногда кажется, что ему удалось достичь этой цели, потому что у нас много разговоров о мигрантах, а не о самом Лукашенко. С другой стороны, мы видим, что ему каким-то образом удалось объединить ЕС против себя и своего режима. Все больше и больше депутатов Европарламента говорят о том, что необходимо не только решить мигрантский кризис и защитить границы ЕС, но и разрешить главную проблему, из-за которой эта ситуация произошла. Я имею в виду Лукашенко.

Не только среди депутатов Европарламента, но и на национальном уровне появились разговоры о возможности возбуждения особых дел, так называемых международных трибуналов против Лукашенко по двум причинам. Во-первых, нарушение Конвенции Организаций Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, которая также касается незаконного ввоза мигрантов. Во-вторых, нарушение Конвенции о пытках из-за жестких репрессий в отношение оппозиции и остальных граждан Беларуси.

– У Вильнюса и Варшавы давно нет иллюзий насчет белорусского режима. Готова ли остальная Европа к более жестким действиям?

— Я думаю, что грядут санкции. Особенно сильными будут американские с 8 декабря. Посмотрим, как они будут работать. Конечно, санкции со стороны ЕС должны быть более жесткими. Об этом мы говорили со Светланой Тихановской, когда она была в Брюсселе.

Международное судебное разбирательство и международное правосудие с трибуналами также будут очень важны. Я настаиваю на использование этих механизмов последние месяцы. Вижу, что возможность использовать этот механизм становится все больше и больше. Например, в Европарламенте мы обсуждаем Международную платформу для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (International Accountability Platform for Belarus).

Более того, необходимо, чтобы наши и американские спецслужбы начали расследовать, где Лукашенко и его семья скрывают секретные сокровища, например, в арабских странах или где-то еще. Я считаю, что это был бы огромный шаг вперед.

— Как вы думаете, есть ли реальные возможности заморозить активы Лукашенко где-нибудь в арабских странах?

— Я не знаю технические особенности этого механизма, но думаю, что это можно сделать. Тем более, если некоторые страны ЕС инициируют трибуналы против Лукашенко, то это можно сделать без задержек. Знаю, что правительство Литвы рассматривает возможность начала подготовки к судебным разбирательствам, особенно по нарушению Конвенции ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Так что я думаю, что и трибунал, и замораживание активов могут быть выполнены в ближайшее время. Конечно, нужно понимать, что трибунал — это долгий процесс, но начать его можно очень скоро.

– Многие говорят о гибридных атаках официального Минска в плоскости политики и сферы безопасности. Если говорить с точки зрения юридической, гуманитарной, как можно оценить действия Лукашенко?

— Это сделала Европейская комиссия в конце сентября в связи с планами по борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Они обеспокоены ситуацией и понимают, что это было организовано самим государством. Гибридная война — это скорее политическая терминология и мы понимаем, какова ее цель. Однако с юридической точки зрения вы не найдете никакого уголовного кодекса или конвенции, где есть определение гибридной войны, поэтому это незаконный ввоз мигрантов, который является международным преступлением, охватываемый Конвенцией ООН.

— Могут ли Литва, другие страны Балтии, Польша предпринять действия на национальном уровне, которые остановят Лукашенко?

— Конечно, гораздо более мощные инструменты — те, которые реализуются на уровне Евросоюза. Действительно, иногда ЕС медлит, потому что решения о санкциях требуют одобрения 27 стран, поэтому с технической точки зрения вся процедура не очень хорошо скоординирована. Эту проблемы мы поднимали, когда готовили так называемый специальный отчет об отношениях Евросоюза с Россией. Там мы уделили достаточно много внимания эффективности санкций, как их применять и как сделать их более эффективными.

На национальном уровне… Я не знаю, какие санкции на национальном уровне мы можем применить, чтобы не только наказать Лукашенко и его окружение, но и на самом деле изменить всю политическую ситуацию. Поэтому я вижу только один путь, о котором мы говорили ранее: правительство Литвы вместе с Польшей может инициировать некоторые инструменты международного правосудия, то есть трибуналы. Дела должны быть переданы в Международный суд в Гааге.

Как я слышу от экспертов, (в том числе и белорусских) именно формальное начало может иметь большое влияние, особенно на тех, кто окружает Лукашенко. В некотором смысле — это скорее политическая интуиция, но это то, что можно сделать на национальном уровне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».