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Китай закрыл границу для грузов из России

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  • 1.12.2021, 8:45
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Китай закрыл границу для грузов из России
иллюстрационное фото

На российских железных дорогах застряли более шести тысяч вагонов.

Российская железная дорога (РЖД) останавливает прием грузов в адрес погранпереходов Гродеково - Суйфэньхэ и Забайкальск - Маньчжурия, кроме контейнерных. О сроках возобновления приема грузов китайской стороной пока неизвестно, сообщает finanz.ru со ссылкой на РЖД.

«Решение принято в приграничных китайских городах Маньчжурия и Суйфэньхэ в рамках усиления мер по профилактике и контролю над эпидемиологической ситуацией», - отмечается в сообщении.

При этом железнодорожная пассажирская компания готова оказать клиентам необходимую поддержку, в том числе по перенаправлению грузов. РЖД предлагает рассмотреть грузоотправителям возможность контейнеризации отправок, доставки товаров альтернативным путем, например, через порты и далее морским транспортом, либо вернуть груз.

На сети железных дорог находится 6,2 тыс. вагонов с грузами, подпадающими под ограничения, сообщает РЖД.

Меры по приостановлению приема грузов также будут действовать с 1 декабря на погранпереходе Эрлянь - Дзамын-Ууд на границе Китая и Монголии.

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