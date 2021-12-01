Польша не станет выдавать властям Беларуси Макария Малаховского

Польша не станет выдавать властям Беларуси Макария Малаховского1
- 1.12.2021, 8:51
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Такое решение принял суд в Варшаве.
Польша не выдаст властям Беларуси политбеженца Макария Малаховского. Такое решение принял суд в Варшаве, сообщает «Наша Нива».
Напомним, Макарию Малаховскому 26 лет, он родом из Городища Минского района. Сын священника Андрея Малаховского, клирика Свято-Елисаветинского монастыря в Минске.
В Беларуси против него возбудили уголовное дело за якобы наезд на сотрудника ДПС 13 августа 2020 года на проспекте Независимости.
Задержали Малаховского 12 сентября в пригороде Варшавы. Но почти сразу же его отпустили.