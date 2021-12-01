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Блинкен и Столтенберг обсудили пути сдерживания российской агрессии

  • 1.12.2021, 9:03
Блинкен и Столтенберг обсудили пути сдерживания российской агрессии
фото: Ron Przysucha

В Риге проходит министерская встреча стран НАТО.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с госсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях министерской встречи стран альянса в столице Латвии - Риге, передает «Голос Америки».

Как сообщает Госдепартамент, Блинкен подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов 5-й статье Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного члена альянса является нападением на все страны-участницы оборонительного союза.

Блинкен и Столтенберг также обсудили важность проведения постоянных консультаций и единства альянса по всем ключевым вопросам, включая вопросы поддержки Украины и сдерживания российской агрессии, а также разработки новой стратегической концепции НАТО, осуществления контроля над вооружениями и обеспечения региональной безопасности.

Госсекретарь США также провел в Риге преговоры со своими коллегами - министрами иностранных дел Франции, Германии и Британии. На переговорах, как сообщает Госдепартамент, особое внимание было уделено темам Украины и иранской ядерной программы.

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