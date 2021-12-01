Лукашенко пообещал поддержать Россию в случае агрессии против Украины 7 1.12.2021, 13:05

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Фото: Саша Гусов

Неадекватный диктатор бредит войной.

Лукашенко снова пообещал поддержать Россию в конфликте с Украиной. Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву, сообщает ria.ru

«Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине, понимаете. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша, Украина, там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения. Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией. И юридически — это главное», — сказал узурпатор.

Ранее, 29 ноября, на совещании по вопросам военной безопасности Лукашенко также пообещал поддержать Россию: «У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол. Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь».

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