Ученые узнали, когда у наших предков уменьшились клыки 1.12.2021, 13:40

К открытию пришли японские исследователи.

У современных людей самые маленькие клыки из всех антропоидов, к которым относятся и прочие гоминиды — гориллы, орангутаны, шимпанзе. К этой же группе принадлежали предки человека. Общим «прадедушкой» всех этих гоминидов считается проконсул — небольшой примат, живший 15-18 миллионов лет назад, пишет Naked science.

Найденный череп животного наглядно демонстрирует наличие хорошо оформленных крепких клыков. Этот вид зубов, вероятно, присутствовал и у накалипитеков — общих предков человека, гориллы и шимпанзе, живших 10 миллионов лет назад.

Далее эволюция людей шла уже независимо от остальных нынеживущих гоминидов и включала сахелянтропа (шесть-семь миллионов лет назад), оррорина (шесть миллионов лет назад), ардипитека каддабу (5,5 миллиона лет назад) и ардипитека рамидуса (4,4 миллиона лет назад). Последнего сменили знаменитые австралопитеки, исчезнувшие порядка 2,9 миллиона лет назад. Где-то в череде этих гоминидов у наших предков и уменьшились клыки. Ученые из Токийского университета (Япония) узнали, когда именно это произошло. Их работа опубликована в журнале PNAS.

Для этого исследователи изучили более 300 окаменелых зубов гоминидов, 24 из которых принадлежали ардипитеку рамидусу (Ardipithecus ramidus) — последнему звену между древними приматами и австралопитеками. Исследуя зубы этих животных, ученые выяснили, что клыки самок и самцов ардипитеков рамидусов настолько схожи между собой, что специалистам пришлось разработать статистическую технику оценки, чтобы различить их (это не очень характерно, ведь обычно клыки самцов больше, чем у самок, — они служат средством запугивания других самцов).

В результате ученые выяснили, что верхние клыки самцов рамидусов больше клыков самок в 1,06 раза, а нижние — в 1,13 раза. Это примерно соответствует разнице, наблюдаемой у современных людей. Для сравнения: клыки самцов шимпанзе больше, чем у самок, в 1,3 раза. Из всего этого исследователи сделали вывод, что клыки у предков человека уменьшились 4,5 миллиона лет назад — во времена ардипитека рамидуса. И это, по их мнению, было связано со снижением межсамцовой агрессии: вероятно, самки по каким-то причинам стали выбирать более миролюбивых половых партнеров.

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