В Японии нашли место действия средневековой «Повести о Гэндзи» 1.12.2021, 15:37

Эта иллюстрация к «Повести о Гэндзи» создана в период позднего Хэйана (XII век) / ©wikipedia.org

С ним связаны многие ключевые события японской истории.

В 2015 году специалисты Киотского городского археологического института начали раскопки в киотском районе Камигё, примерно в 500 метрах к северо-западу от замка Нидзё, известного как резиденция сегунов (военных правителей) из клана Токугава. Сейчас они сообщают, что нашли руины, которые, по предварительным оценкам, принадлежат дворцам Токадэн и Кокидэн императорского дворцового комплекса Хэйан, пишет Naked science.

Дворцовый комплекс Хэйан — резиденция императора Японии в Киото, который больше тысячи лет был столицей Японии. В эпоху Хэйан (794-1185 годы) город назывался Хэйан-кё. Мы не знаем точно, когда построили дворец, но можно предположить, что примерно в конце VIII века, когда начался период истории Японии, известный как Хэйан — что означает мир и спокойствие. Именно тогда столицу перенесли из Нары в Хэйан-кё.

Раскопки дворца Токадэн / ©Kyoto City Archaeological Research Institute

Надо сказать, что нам мало известно о дворце Хэйан. Дело в том, что в 1185 году произошло морское сражение, которое положило конец многолетней борьбе за власть двух сильных кланов. Клан Миномото разбил клан Тайра, что стало началом истории Камакурского сегуната. Императоры перестали серьезно влиять на жизнь страны вплоть до Реставрации Мэйдзи в XIX веке. Хэйан-кё лишился статуса экономического и политического центра государства. Дворец императора неоднократно перестраивали, некоторые строения ветшали и разрушались, а в 1227 году он полностью сгорел, и восстанавливать его не стали.

Поэтому наши знания о дворцовом комплексе Хэйан основаны на том, что говорят источники. Их два — памятники японской литературы «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу и «Записки у изголовья» Сей Сёнагон. Обе писательницы в эпоху Хэйан служили фрейлинами императриц (а Сей Сёнагон, скорее всего, состояла в любовной связи с императором).

«Повесть о Гэндзи» — роман-моногатари, повествующий о любовных похождениях принца Гэндзи, внебрачного сына императора. «Записки у изголовья» — бытописание в жанре дзуйхицу («что вижу, то пою»). Действия обоих произведений разворачиваются на территории дворца. Позже, в период Эдо (1603-1867 годы), на основании их описаний составили исследовательскую книгу о Хэйан-кё. Серьезные археологические работы на месте дворца проводят впервые.

Археологи обнаружили на глубине в один метр пять ям со следами столбов, которые, очевидно, служили опорой для здания, и выложенные камнями канавы для стока дождевой воды, падающей с крыши. Найденную глиняную посуду датировали ранним периодом Хэйан. По расчетам специалистов, здание простиралось примерно на 12 метров с востока на запад и на 27 метров с севера на юг. Следы того, что столбы извлекали из отверстий, позволяют предположить, что строение реконструировали.

Красным обозначено место раскопок на общем плане дворцового комплекса, известном по литературным описаниям / ©The Asahi Shimbun

Основываясь на данных из книги о Хэйан-кё, составленной в период Эдо, ученые определили, что место раскопок расположено на территории, простирающейся между залами Токадэн и Кокидэн.

Если верить упомянутым памятникам литературы, Токадэн — это Дворец восхождения к цветам, дом императрицы. Во второй половине X века там жила императрица Тэйси, придворной дамой которой была Сей Сёнагон, автор «Записок у изголовья». Она писала: «Сад Токадэн невелик из-за установленной рядом ограды, но заснеженный пейзаж очень красив». Дворец щедрых наград Кокидэн также упоминается в «Записках у изголовья», но гораздо больше он известен по описаниям в «Повести о Гэндзи».

Результаты раскопок могут показаться довольно скромными, однако это не совсем так. Сам факт того, что находки подходят под описания, данные в книгах Сей Сёнагон, Мурасаки Сикибу и исследования периода Эдо, говорит: можно верить и прочим данным из этих источников. Дело в том, что найти много следов, скорее всего, вообще не получится: известнейший японский средневековый политик и военачальник, объединитель страны Тоётоми Хидэёси (1537-1598) провел на месте, где некогда находился дворцовый комплекс Хэйан, масштабные строительные работы — именно там он пожелал видеть свою резиденцию.

Хэан-кё в основном застраивали при императоре Камму, который перенес туда свою столицу в 794 году. И использовали при этом технологии, вывезенные из Китая. Даже архитектурные элементы, о которых мы можем судить по книгам, выполнены в стиле династии Тан, а планировка города повторяет типичную китайскую. Но при этом археолог Нобуя Ами отметил, что, судя по находкам, дворец Хэйан построили уже традиционным японским методом. Собственно, эпоха Хэйан и есть время, когда японцы постепенно избавлялись от культурного влияния Китая.

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