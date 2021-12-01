В Беларуси продолжаются массовые увольнения работников 4 1.12.2021, 20:27

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Проблему нехватки кадров признала даже лукашистка Кочанова.

В Беларуси продолжаются массовые «чистки» неугодных режиму работников. Кочанова признает нехватку кадров

Подписчики сообщают телеграм-каналу «Беларусь головного мозга», что списки на увольнение приходят на предприятия по всей стране. Увольняют даже специалистов, которых у руководства нет возможности заменить, но приказ сверху надо выполнять.

Проблему нехватки кадров признала даже Кочанова: «Совсем недавно мы были на заводе железобетонных конструкций, там установили современное оборудование. А директор говорит: "Мне бы еще сто человек — квалифицированных рабочих…" И такая ситуация складывается на ряде предприятий нашего города».

«В "Национальную академию наук Беларуси" пришли 2 списка: первый - несколько человек, собиравших подписи за Бабарико и отсидевших "сутки", на увольнение, второй – около 40 человек (треть сотрудников), которых пока вызывают на беседу о необходимости почистить соцсети, залечь на дно и не высовываться».

«Государственный комитет судебных экспертиз: в списках от обычных гражданских до полковника, которые голосовали за Бабарико или Цепкало»

«В "Минскэнерго" в списках на увольнение около 200 человек»

«В Национальной библиотеке тоже массовые увольнения и сокращения. Увольняют незаменимых специалистов».

«В Бресте на СП ОАО "Брестгазоаппарат" уже всех уволили, кто сидел на сутках или платил штрафы».

«В Мозырской районной больнице собираются уволить 5 человек, из них 3 врача, в том числе зав.отделением».

По сообщениям читателей, в Беларуси не осталось ни одного уголка, который не был бы затронут массовыми «чистками».

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