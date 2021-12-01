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Виктор Ерофеев: Это финальный аккорд диктатуры Лукашенко

  • 1.12.2021, 23:18
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Виктор Ерофеев: Это финальный аккорд диктатуры Лукашенко
Виктор Ерофеев

На одном российском покровительстве долго Таракан не продержится.

Российский писатель Виктор Ерофеев прокомментировал заявления Лукашенко российскому пропагандисту Киселеву.

― Мы начали говорить про Украину, и не можем обойти стороной г-на Лукашенко. Он признает Крым российским. Для него это финальный акт начинается?

― Скорее, финальный акт его диктатуры. Потому что Запад перестал его поддерживать по понятным причинам, а на одном российском покровительстве долго Беларусь не продержится. Так что признает он Крым, или нет, — я бы ему посоветовал признать Аляску. Тогда, глядишь, у него бы вышло что-то. Пошел бы впереди планеты всей. А что Крым признать? Вместе с Никарагуа, еще тремя-четырьмя странами. Он не первый. Я ему желаю, чтобы он Аляску признал и туда слетал вместе с нашим президентом – вот это было бы круто, - сказал Ерофеев в интервью «Эху Москвы».

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