Варшава располагает серьезным компрометирующим материалом о режиме Лукашенко 16 10.12.2021, 9:30

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Сообщение польских спецслужб о захвате режимом самолета Ryanair отправило пропагандистов в нокаут.

История с посадкой самолета Ryanair в Минске в мае этого года – главная белорусская тема дня в международной прессе, пишет немецко-белорусский историк Александр Фридман.

Сенсационная публикация The New York Times (NYT) с информацией диспетчера Олега Галегова о следе КГБ имела эффект разорвавшейся бомбы, подтвердив распространенную на Западе версию майских событий. Реноме американской газеты содействовало распространению репортажа NYT по всему миру.

А сегодня во второй половине дня появилось официальное сообщение польского Агентства государственной безопасности (ABW) с подробностями расследования майского инцидента: в Польше пришли к выводу, что посадка самолета имела принудительный характер и произошла в результате спецоперации КГБ Беларуси.

И публикация NYT, и сообщение ABW дают основание думать, что Варшава располагает серьезным компрометирующим материалом. Но там пока, по всей видимости, считают, что время положить карты на стол (как это любит повторять Лукашенко) пока не пришло.

О бегстве Галегова стало известно еще в июле, а его возможное сотрудничество с польским следствием изначально представлялось весьма вероятным. У властей Беларуси было время подготовиться к разоблачениям диспетчера, но пока все выглядит так, будто публикация NYT застала официальный Минск врасплох: заявления главы департамента по авиации Артема Сикорского звучат весьма неубедительно, а его обвинения в адрес одного из самых авторитетных изданий этой планеты в информационном «вбросе», да еще и сделанные в интервью Беларусь 1 (одиозному пропагандистскому каналу с отвратительной репутацией), иначе как нелепыми и назвать нельзя. А вот сообщение ABW, которое теперь в лентах международных новостей, и вовсе послало пропагандистов в нокаут: в Минске даже не рискуют его комментировать.

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