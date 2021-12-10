закрыть
10 декабря 2021, пятница, 11:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Улицу в Вашингтоне, где находится посольство Беларуси, назовут в честь Романа Бондаренко

7
  • 10.12.2021, 9:33
  • 6,764
Улицу в Вашингтоне, где находится посольство Беларуси, назовут в честь Романа Бондаренко
роман бондаренко

Резолюцию принял местный комитет.

В честь Романа Бондаренко назовут улицу в Вашингтоне, где находится посольство Беларуси.

Резолюцию о символическом присвоении улице имени Романа Бондаренко 8 декабря принял местный комитет «в знак признания трагической гибели Романа, беспрецедентных репрессий против журналистов, освещавших события, и поддержки резолюций Палаты представителей США и Сената США».

Беларуская диаспора в Америки отмечает, что Вашингтон регулирует символическое переименование улиц таким образом, что оно возможно не раньше второй годовщины смерти человека, но беларусы надеются найти способ ускорить процесс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Про нас с вами и их с ними
Про нас с вами и их с ними Андрей Санников
Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников