Улицу в Вашингтоне, где находится посольство Беларуси, назовут в честь Романа Бондаренко

Улицу в Вашингтоне, где находится посольство Беларуси, назовут в честь Романа Бондаренко7
- 10.12.2021, 9:33
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Резолюцию принял местный комитет.
В честь Романа Бондаренко назовут улицу в Вашингтоне, где находится посольство Беларуси.
Резолюцию о символическом присвоении улице имени Романа Бондаренко 8 декабря принял местный комитет «в знак признания трагической гибели Романа, беспрецедентных репрессий против журналистов, освещавших события, и поддержки резолюций Палаты представителей США и Сената США».
Беларуская диаспора в Америки отмечает, что Вашингтон регулирует символическое переименование улиц таким образом, что оно возможно не раньше второй годовщины смерти человека, но беларусы надеются найти способ ускорить процесс.