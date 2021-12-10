Улицу в Вашингтоне, где находится посольство Беларуси, назовут в честь Романа Бондаренко 7 10.12.2021, 9:33

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роман бондаренко

Резолюцию принял местный комитет.

В честь Романа Бондаренко назовут улицу в Вашингтоне, где находится посольство Беларуси.

Резолюцию о символическом присвоении улице имени Романа Бондаренко 8 декабря принял местный комитет «в знак признания трагической гибели Романа, беспрецедентных репрессий против журналистов, освещавших события, и поддержки резолюций Палаты представителей США и Сената США».

Беларуская диаспора в Америки отмечает, что Вашингтон регулирует символическое переименование улиц таким образом, что оно возможно не раньше второй годовщины смерти человека, но беларусы надеются найти способ ускорить процесс.

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