Мигранты штурмовали границу Польши через пролом в заборе
- 10.12.2021, 11:16
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Польские пограничники отбили 121 попытку прорыва.
За прошедшие сутки пограничный польско-белорусскую границу пытался пересечь 121 человек. Польскими пограничниками было вынесено 8 постановлений о выдворении нелегалов с территории Республики, сообщает погранкомитет Польши.
На участке, охраняемом заставой в Наревке, группа из нескольких человек пыталась прорваться на территорию Польши через поврежденный ранее забор.
Minionej doby tj.09.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało przekroczyć 121 osób #Funkcjonariusze wydali 8 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 10, 2021
Na odcinku ochranianym przez placówkę w Narewce kilkuosobowa grupa próbowała przedostać się na teren RP przez uszkodzoną wcześniej concertinę. pic.twitter.com/j6Blv8KamQ
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.
1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.