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Мигранты штурмовали границу Польши через пролом в заборе

  • 10.12.2021, 11:16
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Мигранты штурмовали границу Польши через пролом в заборе
Фото: пограничная служба Польши

Польские пограничники отбили 121 попытку прорыва.

За прошедшие сутки пограничный польско-белорусскую границу пытался пересечь 121 человек. Польскими пограничниками было вынесено 8 постановлений о выдворении нелегалов с территории Республики, сообщает погранкомитет Польши.

На участке, охраняемом заставой в Наревке, группа из нескольких человек пыталась прорваться на территорию Польши через поврежденный ранее забор.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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