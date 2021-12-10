Литовская таможня не пропустила оборудование для «Белавиа» из-за санкций ЕС 2 10.12.2021, 11:23

3,662

Стоимость груза — почти 154 тысячи евро.

Литовская таможня не пропустила в Беларусь груз, предназначенный для «Белавиа». Решение было принято из-за санкций ЕС, которые запрещают экспорт товаров в адрес белорусской авиакомпании.

Груз состоял из оборудования для обслуживания самолетов стоимостью почти 154 тысячи евро. Его вернули отправителю – компании Embraer Aviation France, сообщает таможня Литвы.

Напомним, за последние месяцы литовская таможня дважды не пропустила товары БелАЗ из-за санкций: в сентябре завод не смог отправить самосвалы в Чили через Литву, в ноябре – запчасти к своим автомобилям в Боснию и Герцеговину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».