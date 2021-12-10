Главреду «Новой газеты» Муратову вручают в Осло Нобелевскую премию мира: прямая трансляция 1 10.12.2021, 15:29

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Дмитрий Муратов

Вместе с ним награду получает оппозиционная филиппинская журналистка Мария Ресса.

В Осло 10 декабря проходит церемония награждения лауреатов Нобелевской премии мира – диплом и медаль получат редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и возглавляющая оппозиционный сайт Rappler филиппинская журналистка Мария Ресса.

Награждение лауреатов всегда проходит в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

"Настоящее Время" ведет прямую трансляцию торжественной церемонии с 15:00 по московскому времени:

Накануне Дмитрий Муратов и Мария Ресса дали пресс-конференцию, прямую трансляцию которой вело "Настоящее Время". На ней Муратов поблагодарил Нобелевский комитет, поддержавший журналистов в России, и отметил, что настало то время, когда общество и люди должны помочь журналистике.

О присуждении Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира – за "усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира" – было объявлено 8 октября. Владимир Путин лично не поздравлял журналиста, ставшего четвертым гражданином России, отмеченным этой наградой. От имени Кремля главного редактора "Новой газеты" поздравил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На сессии "Российской энергетической недели" в Москве Путин прокомментировал возможность включения Муратова в список "иноагентов". Президент тогда заявил, что Муратов не должен "прикрываться" Нобелевской премией, а если он нарушит закон, "она его не спасет".

"Новая газета" занимается журналистскими расследованиями и репортажами. Так, с ее страниц россияне узнали об убийстве и изнасиловании чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, за которые был осужден полковник российской армии Юрий Буданов. Журналисты "Новой" расследовали действия российских властей во время освобождения заложников "Норд-Оста" и Беслана. За время существования издания были убиты четыре журналиста "Новой", включая Анну Политковскую, а также сотрудничавшие с газетой адвокат и правозащитница. Дмитрий Муратов заявил, что посвящает свою премию им.

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