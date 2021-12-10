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Посольство Австрии отреагировало на инцидент с задержанием пресс-секретаря компании А1

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  • 10.12.2021, 20:10
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Посольство Австрии отреагировало на инцидент с задержанием пресс-секретаря компании А1

Посольство Австрии в Минске выразило протест.

Посольство Австрии в Минске выразило протест из-за публикации «покаянного» видео с участием пресс-секретаря компании А1 Николая Бределева.

Посольство Австрии в Минске отреагировало на инцидент с задержанием Бределева. Там назвали нарушением личных прав появившееся видео с мужчиной.

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