В Египте обнаружены странные мумии с золотыми языками
- 11.12.2021, 13:18
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Ученые проводили раскопки в 220 километрах к югу от Каира.
Археологи из Барселонского университета (Испания) вместе с египетскими коллегами изучили две гробницы, найденные примерно в 220 километрах к югу от Каира, сообщает «Вокруг света».
Специалистам удалось обнаружить женский саркофаг из известняка, который был вскрыт и разграблен много лет назад.
Вторая гробница, расположенная неподалеку, оказалась нетронутой. Она принадлежала мужчине. В гробнице были обнаружены кувшины, амулеты, бусы и 402 статуэтки из фаянса.
Примечательно, что обе мумии — и мужская, и женская — хранили секрет. Они были похоронены с золотыми языками. Исследователи считают, что золотой язык должен был помочь при переходе в загробный мир и «общении» с египетским богом возрождения Осирисом.