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Компания миллиардера Джеффа Безоса отправила в суборбитальный полет новый экипаж

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  • 11.12.2021, 18:38
Компания миллиардера Джеффа Безоса отправила в суборбитальный полет новый экипаж

Запуск ракеты New Shepard состоялся с полигона в Западном Техасе.

Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin отправила в суборбитальный полёт ракету New Shepard. Запуск состоялся с полигона в Западном Техаcе, передает svoboda.org.

На борту, помимо четверых туристов в составе экипажа, есть почетные гости. Одна из них дочь американского астронавта Алана Шепарда. Он стал первым человеком, совершившим суборбитальный полёт. Лауре Шепард 74 года. Когда её отец впервые отправился в космос, она была школьницей.

Весь суборбитальный полет занял около десяти минут. Корабль достиг максимальной высоты - почти 105 километров. Это чуть больше международно признанной границы космоса. Пассажиры несколько минут провели в невесомости.

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