Литовские пограничники сообщили о 22 выстрелах с белорусской стороны границы 3 12.12.2021, 11:53

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Было неспокойно и на границе Беларуси с Польшей.

Более 20 выстрелов прозвучали на границе Беларуси и Литвы возле Лаздийского района, еще 2 возле Салечницкого, пишет Delfi.

Служба охраны государственной границы Литвы не располагает информацией, почему с белорусской стороны звучали выстрелы. Сами литовцы боевое оружие не применяли.

На белорусско-польской границе в минувшую ночь дошло до 52 попыток незаконного пересечения. Возле Черемхи группа из 55 мигрантов пыталась прорвать заграждения, ранив камнем в лицо одного польского военнослужащего, однако штурм остановили польские пограничники. Военнослужащему оказали помощь.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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