В египетском некрополе ученые нашли нашли загадочную женщину 1 12.12.2021, 13:07

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Часть иероглифов на ее сундуке расшифровать не удалось.

В 2020 году археологи обнаружили на территории Дашуры старинную гробницу. Она находилась в некрополе, в котором хоронили фараонов Египта периодов Древнего и Среднего царств. Расположился он на берегу Нила, в непосредственной близости от Каира.

Об этом сообщает Daily Express.

В гробнице было обнаружено достаточно много разных артефактов, но больше всего внимание привлек древний саркофаг, который, как предполагалось, принадлежал египетскому фараону. Такие выводы были сделаны из-за того, что он находился внутри пирамиды. Так хоронили исключительно правителей Египта.

Археологи, которыми руководил Ясмин Эль-Шазли, смогли собрать обнаруженные фрагменты саркофага из дерева. На крышке было аккуратно вырезано лицо того человека, которого в нем похоронили. Дальше эксперты проводили исследование и были уверены, что он принадлежит исключительно фараону, но когда реставрация была закончена, то открылись совершенно новые детали.

На самом деле внутри саркофага была похоронена неизвестная женщина. Эль-Шазли отметил, что на крышке было вырезано изображение некой особы с париком богини Хатхор. В Среднем царстве это был весьма распространенный предмет одежды, который носили исключительно египетские женщины.

Рядом с женщиной специалисты также нашли сундук, исписанный иероглифами, среди которых могло скрываться имя загадочной женщины. Но в том месте, где оно могло находиться, на крышке присутствует повреждение. Археологи же несмотря на это, смогли расшифровать часть текста.

Они установили, что этим сундуком владела принцесса. Вот только ее имя остается все еще неизвестным. Точно так, как и причина, почему ее похоронили именно в этой пирамиде. Археологи предполагают, что это может быть принцесса Хенмет, которая жила как раз во времена Среднего царства, а ее сокровища сегодня хранятся в Каирском музее.

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