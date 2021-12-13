Контрсанкции Минска оказались пшиком? 1 13.12.2021, 8:55

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Вся эта авантюра не выгодна режиму, но шуму нужно наделать как можно больше.

Беларусь осуществила свою угрозу ответить на санкции и запретила ввоз на собственную территорию некоторых продуктов из недружественных стран. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что никакого запрета нет. Ввозить подсанкционные продукты можно будет по специальному разрешению правительства Романа Головченко, пишет «Независимая газета».

Очередные санкции против Беларуси были введены в минувшую пятницу, и белорусские власти сразу же заявили, что дадут очень жесткий ответ сразу после выходных. Обещанный ответ правительство обнародовало во вторник вечером. В нем имеется список «запрещенных товаров», в котором мясо (свинина и говядина), сыры, колбасы, фрукты, орехи, кондитерские изделия. Запрет начнет действовать с 1 января. Под запрет подпала продукция стран ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии.

Одновременно с перечнем запрещенных товаров из недружественных стран в документе имеется положение о квотировании, из которого следует, что все-таки какое-то количество запрещенных товаров можно будет ввозить. Устанавливать квоты и распределять их среди импортеров будет правительство. Также разрешено ввозить все попавшие в список товары для личного пользования.

Тема контрсанкций в среду стала самой обсуждаемой и среди экспертов, и среди населения, поскольку речь идет о потребительских товарах. Министр торговли Беларуси Владимир Колтович сообщил, что всего страна ввозит товаров из стран, названных недружественными, на 2 млрд долл., но под санкции подпала только четверть этой суммы. Не стали запрещать власти детское питание и товары критического импорта, заявил министр. К слову, согласно внешнеторговому балансу, только в ЕС Беларусь покупает товаров на 5 млрд долл.

Беларусь вынуждена реагировать на санкционное давление, объяснил Колтович не очень приятное для населения решение. Ограничения, по его данным, коснутся более 20 групп товаров. «Туда входят товары, которые используются как для производства, так и для реализации в розничной торговой сети», – пояснял Владимир Колтович.

По его словам, эти товары условно можно разделить на три категории. «Товары, которые полностью замещаются за счет отечественных производителей или производств, расположенных в странах, являющихся дружественными для Беларуси. Товары, которые производятся, но не в достаточном количестве, и товары так называемого критического импорта», – отметил министр. Он высказал надежду, что покупатели санкций даже не почувствуют.

Одновременно правительство Беларуси поручило Министерству сельского хозяйства обеспечить рынок запрещенными продуктами за счет их закупок в «дружественных» государствах. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов в ответ заверил, что белорусы отсутствия товаров действительно не почувствуют. «Беларусь уже давно выстраивала политику по обеспечению продовольственной безопасности собственными силами. Нам удалось этого добиться уже более 10 лет назад», – утверждает он.

Эксперты, комментируя решение правительства, утверждают, что это действительно может быть тот редкий случай, когда с чиновниками можно согласиться. Вполне вероятно, что из-за таких санкций из продажи действительно ничего не исчезнет. Почувствуют это компании-импортеры, многие из которых окажутся отрезанными от рынка. В бизнес-среде полагают, что право на поставку санкционных товаров получат приближенные к власти бизнесмены. Это ограничит конкуренцию на рынке, а значит, приведет к росту цен. «Из того, что мы можем про введенные меры прочитать, понятно одно: возить запрещено, но будет можно тому, кому отдельно разрешат», – пишет о решении правительства политический аналитик Петр Кузнецов. Эксперт также обращает внимание на то, что нарушителей запрета будут карать только штрафом (или заставят отвезти обратно). «Скажем прямо, не ахти какая мера, когда речь идет о потенциальной прибыли от серьезно поставленного контрабандного потока», – пишет эксперт в своем Telegram-канале.

Постановление правительства о санкциях будет действовать полгода, но никакого запрета распродавать запасы не прописано. «То есть под угрозой «космического» штрафа можно возить и дальше, делая вид, что распродаются запасы. Но забивая в цену издержки, риски и… И неминуемый профит от возрастающего спроса при снижающемся предложении», – говорит по этому поводу Петр Кузнецов. «Кто захочет сникерс – купит сникерс. Только уже, возможно, не на любой остановке. И по другой цене», – резюмирует эксперт.

Ранее эксперты говорили, что в силу своей открытости и незначительности белорусская экономика не имеет никаких серьезных рычагов воздействия на европейских партнеров, тогда как сама от них зависит довольно серьезно. Туда идет основной экспортный товар – нефть и нефтепродукты. Европейские санкции в отношении Беларуси пока еще не начали действовать, хотя и приняты. В лучшем случае некоторое влияние начнет ощущаться с начала года. Обещала Европа и шестой пакет. Поэтому «настоящие» контрсанкции невыгодны самому Минску, но шуму нужно наделать как можно больше, чтобы показать свою несгибаемость, комментируют местные наблюдатели ответ Беларуси западным странам.

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