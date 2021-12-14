Беларусь стала «лидером» по инфляции в регионе

Беларусь стала «лидером» по инфляции в регионе1
- 14.12.2021, 9:24
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Что подорожало?
Среднегодовой индекс роста цен – показатель инфляции, который лишен влияния разовых и сезонных факторов – в Беларуси самый высокий среди соседних стран, и увеличивается, несмотря на замедление в ноябре месячной (к предыдущему месяцу) и годовой инфляции, пишет «Инфобанк».
В ноябре месячная потребительская инфляция составила, по данным Белстата, 100,51% – с октября цены на рынке потребительских товаров и услуг выросли официально на 0,51%.
Это меньше, чем было в октябре (+0,89% к сентябрю) и в сентябре (+1,33% к августу): рост цен замедляется два месяца после резкого всплеска месячной инфляции в сентябре.
Больше всего в Беларуси, в ноябре, подорожали продовольственные товары.
Месячный ИПЦ (ноябрь к октябрю, официальные данные Белстата):
всего товары и услуги – 100,5%
продовольственные товары – 100,7%
непродовольственные товары – 100,5%
потребительские услуги – 100,3%.
Первая десятка самых подорожавших за месяц продуктов питания:
капуста белокочанная – +13,1%
свекла – +11,4%
перец сладкий – +9,0%.
крупа гречневая – +8,7%
рыба мороженая – +6,1%
консервы рыбные – +6,1%
вермишель, лапша – +6,0%
пельмени мясные – +4,7%
рис – +4,5%
халва – +4,5%.
А вот – десятка самых подешевевших за месяц продуктов питания.
кофе растворимый – -1,1%
куры (цыплята, вкл. бройлеров) – -1,2%
сыр мягкий – -1,3%
сыр плавленый – -2,0%
консервы фруктовые д/детского питания – -2,5%
груши – -2,5%
морковь – -3,1%
яблоки – -3,5%
бананы – -7,0%
плоды цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины) – -11,9%.
Если сентябрьский и октябрьский индексы месячной инфляции были наибольшими за 7-8 лет для соответствующих месяцев, то ноябрьский – на уровне предыдущих лет.
Хотя нарастающий с начала индекс инфляции в этом году (за январь-ноябрь – в формате «к декабрю предыдущего года») – +9,0% – пока еще самый большой за 5 лет: за счет более высокой инфляции предыдущих месяцев.
Также наибольший за 5 лет сейчас процент инфляции формата «за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года». (Годовая инфляция «период к периоду»).
Он составил в ноябре 109,3%: средние за январь-ноябрь потребительские цены в 2021-м выше, чем в январе-ноябре 2020-го – на 9,3%. Это – максимум с 2016 года.
А вот годовой ИПЦ формата «инфляция к соответствующему месяцу предыдущего года» в ноябре снизился до 110,3% (после 110,5% в октябре): цены на потребительские товары и услуги в ноябре 2021-го выше, чем были в ноябре 2020-го, на 10,4% – официально.
Но в целом вот уже как 1,5 года в Беларуси годовая инфляция ускоряется (увеличивается % годового ИПЦ формата «месяц к месяцу»).
Годовой ИПЦ (ноябрь 2021-го к ноябрю 2020-го), официально от Белстата:
всего товары и услуги – 110,3%
продовольственные товары – 111,8%
непродовольственные товары – 110,1%
потребительские услуги – 108,4%.
Сравнивая соответствующие месяцы, убираются сезонные ценовые различия, что важно, в первую очередь, для статистики инфляции цен на овощи местного производства.
Но именно белорусские овощи и подорожали за год (ноябрь 2021 года к ноябрю 2020-го)больше всего, на двузначные, и даже на трехзначные проценты (!!!):
капуста белокочанная - +159% (в 2,6 раз)
свекла – +95,4% (почти в 2 раза)
морковь – +78,6%
картофель – +71,1%
лук репчатый – +51,1%.
На 40 самых популярных продуктов питания рост цен за год составил:
масло растительное – +43,9%
крупа гречневая – +33,3%
полуфабрикаты из мяса птиц – +32,7%
сельдь соленая – +31,6%
майонез – +30,8%
огурцы свежие – +29,3%
фарш мясной – +25,5%
свинина (кроме бескостной) – +24,7%
бананы – +22,3%
куры (цыплята, вкл. бройлеров) – +21,4%
помидоры свежие – +21,4%
свинина бескостная – +16,5%
сало, грудинка – +16,5%
хлеб, изделия булочные из муки 1 сорта – +14,6%
пельмени мясные – +13,7%
яйца куриные – +12,9%
хлеб ржаной, ржано-пшеничный – +12,8%
говядина бескостная – +12,4%
вермишель, лапша – +12,3%
пиво – +10,4%
колбаса ливерная и кровяная – +10,2%
колбаса сырокопченая – +9,7%
хлопья овсяные – +9,6%
консервы рыбные (кроме деликатесных) – +9,2%
молоко цельное, пастеризованное – +9,2%
масло животное – +8,7%
творог жирный – +8,6%
рис шлифованный, полированный – +7,9%
крупа перловая – +7,6%
кефир (продукт кефирный) – +7,5%
сметана – +7,1%
сыр плавленый – +7,0%
крупа манная – +6,9%
макароны, рожки – +6,6%
водка – +5,1%
колбаса вареная высшего сорта – +4,4%
соль поваренная пищевая – +3,8%
крупа пшенная – +3,2%
сахар-песок +3,0%
мука пшеничная – +0,8%
Но есть и подешевевшие за год продукты питания, правда их совсем немного:
колбаса полукопченая – -1,9%
рыба мороженая (филе и разделанная) – -2,2%
свинина тушеная консервированная – -5,2%
плоды цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины) – -7,9%
яблоки – -9,1%.
Несмотря на замедление годовой инфляции формата «к соотв. месяцу предыдущего года» – до +10,3% – продолжается быстрый подъем самого инерционного показателя инфляции – среднегодового индекса (12-месячный период к соответствующему периоду год назад).
Среднегодовой ИПЦ составил 109,2%: средние за период«декабрь 2020-го –ноябрь 2021-го» цены на потребительские товары и услуги, исходя из официальных данных Белстата, на 9,2% выше средних цен периода«декабрь 2019 – ноябрь 2020».
Учитывая инерционность этого показателя, рост среднегодовой инфляции продолжится и дальше. То же происходит и в соседених странах: инфляция сейчас растет везде.
Но в Беларуси она уже больше года является самой значительной в регионе – среди всех соседних стран.
Хотя месячный и годовой («месяц к месяцу») индексы инфляции Беларуси в ноябре 2021-го не самые высокие в регионе.
А официальный от белстата ноябрьский месячный индекс Беларуси – вообще самый низкий среди соседних стран.
Накопленная с начала 2021 года потребительская инфляция в Беларуси – также не самая высокая в регионе (исходя из официальных данных Белстата).
Но только благодаря сильно выросшим в прошлом году ценам. И за 2 года, с начала 2020-го, инфляция в Беларуси – наибольшая среди стран-соседей.