Беларусь стала «лидером» по инфляции в регионе 1 14.12.2021, 9:24

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Что подорожало?

Среднегодовой индекс роста цен – показатель инфляции, который лишен влияния разовых и сезонных факторов – в Беларуси самый высокий среди соседних стран, и увеличивается, несмотря на замедление в ноябре месячной (к предыдущему месяцу) и годовой инфляции, пишет «Инфобанк».

В ноябре месячная потребительская инфляция составила, по данным Белстата, 100,51% – с октября цены на рынке потребительских товаров и услуг выросли официально на 0,51%.

Это меньше, чем было в октябре (+0,89% к сентябрю) и в сентябре (+1,33% к августу): рост цен замедляется два месяца после резкого всплеска месячной инфляции в сентябре.

Больше всего в Беларуси, в ноябре, подорожали продовольственные товары.

Месячный ИПЦ (ноябрь к октябрю, официальные данные Белстата):

всего товары и услуги – 100,5%

продовольственные товары – 100,7%

непродовольственные товары – 100,5%

потребительские услуги – 100,3%.

Первая десятка самых подорожавших за месяц продуктов питания:

капуста белокочанная – +13,1%

свекла – +11,4%

перец сладкий – +9,0%.

крупа гречневая – +8,7%

рыба мороженая – +6,1%

консервы рыбные – +6,1%

вермишель, лапша – +6,0%

пельмени мясные – +4,7%

рис – +4,5%

халва – +4,5%.

А вот – десятка самых подешевевших за месяц продуктов питания.

кофе растворимый – -1,1%

куры (цыплята, вкл. бройлеров) – -1,2%

сыр мягкий – -1,3%

сыр плавленый – -2,0%

консервы фруктовые д/детского питания – -2,5%

груши – -2,5%

морковь – -3,1%

яблоки – -3,5%

бананы – -7,0%

плоды цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины) – -11,9%.

Если сентябрьский и октябрьский индексы месячной инфляции были наибольшими за 7-8 лет для соответствующих месяцев, то ноябрьский – на уровне предыдущих лет.

Хотя нарастающий с начала индекс инфляции в этом году (за январь-ноябрь – в формате «к декабрю предыдущего года») – +9,0% – пока еще самый большой за 5 лет: за счет более высокой инфляции предыдущих месяцев.

Также наибольший за 5 лет сейчас процент инфляции формата «за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года». (Годовая инфляция «период к периоду»).

Он составил в ноябре 109,3%: средние за январь-ноябрь потребительские цены в 2021-м выше, чем в январе-ноябре 2020-го – на 9,3%. Это – максимум с 2016 года.

А вот годовой ИПЦ формата «инфляция к соответствующему месяцу предыдущего года» в ноябре снизился до 110,3% (после 110,5% в октябре): цены на потребительские товары и услуги в ноябре 2021-го выше, чем были в ноябре 2020-го, на 10,4% – официально.

Но в целом вот уже как 1,5 года в Беларуси годовая инфляция ускоряется (увеличивается % годового ИПЦ формата «месяц к месяцу»).

Годовой ИПЦ (ноябрь 2021-го к ноябрю 2020-го), официально от Белстата:

всего товары и услуги – 110,3%

продовольственные товары – 111,8%

непродовольственные товары – 110,1%

потребительские услуги – 108,4%.

Сравнивая соответствующие месяцы, убираются сезонные ценовые различия, что важно, в первую очередь, для статистики инфляции цен на овощи местного производства.

Но именно белорусские овощи и подорожали за год (ноябрь 2021 года к ноябрю 2020-го)больше всего, на двузначные, и даже на трехзначные проценты (!!!):

капуста белокочанная - +159% (в 2,6 раз)

свекла – +95,4% (почти в 2 раза)

морковь – +78,6%

картофель – +71,1%

лук репчатый – +51,1%.

На 40 самых популярных продуктов питания рост цен за год составил:

масло растительное – +43,9%

крупа гречневая – +33,3%

полуфабрикаты из мяса птиц – +32,7%

сельдь соленая – +31,6%

майонез – +30,8%

огурцы свежие – +29,3%

фарш мясной – +25,5%

свинина (кроме бескостной) – +24,7%

бананы – +22,3%

куры (цыплята, вкл. бройлеров) – +21,4%

помидоры свежие – +21,4%

свинина бескостная – +16,5%

сало, грудинка – +16,5%

хлеб, изделия булочные из муки 1 сорта – +14,6%

пельмени мясные – +13,7%

яйца куриные – +12,9%

хлеб ржаной, ржано-пшеничный – +12,8%

говядина бескостная – +12,4%

вермишель, лапша – +12,3%

пиво – +10,4%

колбаса ливерная и кровяная – +10,2%

колбаса сырокопченая – +9,7%

хлопья овсяные – +9,6%

консервы рыбные (кроме деликатесных) – +9,2%

молоко цельное, пастеризованное – +9,2%

масло животное – +8,7%

творог жирный – +8,6%

рис шлифованный, полированный – +7,9%

крупа перловая – +7,6%

кефир (продукт кефирный) – +7,5%

сметана – +7,1%

сыр плавленый – +7,0%

крупа манная – +6,9%

макароны, рожки – +6,6%

водка – +5,1%

колбаса вареная высшего сорта – +4,4%

соль поваренная пищевая – +3,8%

крупа пшенная – +3,2%

сахар-песок +3,0%

мука пшеничная – +0,8%

Но есть и подешевевшие за год продукты питания, правда их совсем немного:

колбаса полукопченая – -1,9%

рыба мороженая (филе и разделанная) – -2,2%

свинина тушеная консервированная – -5,2%

плоды цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины) – -7,9%

яблоки – -9,1%.

Несмотря на замедление годовой инфляции формата «к соотв. месяцу предыдущего года» – до +10,3% – продолжается быстрый подъем самого инерционного показателя инфляции – среднегодового индекса (12-месячный период к соответствующему периоду год назад).

Среднегодовой ИПЦ составил 109,2%: средние за период«декабрь 2020-го –ноябрь 2021-го» цены на потребительские товары и услуги, исходя из официальных данных Белстата, на 9,2% выше средних цен периода«декабрь 2019 – ноябрь 2020».

Учитывая инерционность этого показателя, рост среднегодовой инфляции продолжится и дальше. То же происходит и в соседених странах: инфляция сейчас растет везде.

Но в Беларуси она уже больше года является самой значительной в регионе – среди всех соседних стран.

Хотя месячный и годовой («месяц к месяцу») индексы инфляции Беларуси в ноябре 2021-го не самые высокие в регионе.

А официальный от белстата ноябрьский месячный индекс Беларуси – вообще самый низкий среди соседних стран.

Накопленная с начала 2021 года потребительская инфляция в Беларуси – также не самая высокая в регионе (исходя из официальных данных Белстата).

Но только благодаря сильно выросшим в прошлом году ценам. И за 2 года, с начала 2020-го, инфляция в Беларуси – наибольшая среди стран-соседей.

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