Тихановский повернулся спиной к судье, Статкевич крикнул: «Жыве Беларусь!» 3 14.12.2021, 16:00

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Сергей Тихановский

Как оглашали приговор в СИЗО-3 Гомеля.

Жена Николая Статкевича Марина Адамович рассказала «Свабодзе» о том, что произошло в зале суда во время оглашения приговора.

«Нас пустили в зал, — рассказала Марина Адамович. - Правда, удивительно, были не все родственники. Нас завели туда самыми последними. Посадили в первый ряд, обвиняемые были за нашей спиной, в клетке. Николай сказал сразу, что пришел туда только потому, что хотел увидеть жену. Так он добился, чтобы охранник-спецназовец отошел. И Николай мог меня видеть»

По словам Марины Адамович, все обвиняемые выглядели хорошо и держались уверенно, вели себя спокойно.

«Тихоновский сказал, что за все время процесса никто не дал против них показаний, — говорит Марина Адамович. — Я хочу передать эти его слова. Понимаю, что для него это было очень важно. Ни один человек за эти почти пять месяцев суду не дал против них показаний. Вероятно, на процессе были какие-то свидетели».

По словам Адамович, кроме сроков заключения, обвиняемым также присудили выплатить сумму размером около 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации якобы нанесенного ущерба.

«После приговора почти все обвиняемые что — то говорили, но нас всех быстро вывели из зала, — говорит Марина Адамович. — Ребята говорили, что не признают приговор. Николай и Сергей сказали «Жыве Беларусь». Все происходило быстро, на фоне эмоций мне трудно сейчас вспомнить все. Сергей приговор слушал стоя, но повернулся к судье спиной. Николай даже не вставал. От судьи еще один кто-то отвернулся спиной, но я не вспомню кто. Больше смотрела на Николая».

Снаружи ждали приговора европейские дипломаты, также было много сотрудников государственных СМИ.

Марина Адамович надеется получить свидание с мужем, такая возможность предусмотрена законодательством.

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