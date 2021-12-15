Минские районы вышли на акции в поддержку Статкевича и Тихановского 2 15.12.2021, 12:42

7,128

От Лошицы до Шабанов.

Акции протеста по поводу жестких приговоров политическим лидерам Николаю Статкевичу и Сергею Тихановскому, а также блогерам и активистам, осужденным по «делу Тихановского», прошли в минских районах Рига, Слепянка, Шабаны и Лошица.

Об этом сообщает «Наша хваля».

«Они наше достоинство, в тюрьме за правду! Мы, вольная Лошица, выходим за них!», — заявили, в частности, жители Лошицы.

Напомним, что 14 декабря Гомельский областной суд вынес незаконный приговор по «делу Тихановского»: Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича осудили на 14 лет, Игоря Лосика на 15 лет, Артема Сакова на 16 лет, Владимира Цыгановича на 15 лет, Дмитрия Попова — на 16 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».