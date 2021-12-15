Дочь Навального на вручении премии Сахарова говорила и о Беларуси 15.12.2021, 19:08

Дарья Навальная

фото: Yulia Zakharova

Сегодня в Страсбурге Дарья Навальная получила премию за отца.

Сегодня в Страсбурге Дарья Навальная получила за отца премию Сахарова «За свободу мысли». Политик Алексей Навальный сейчас находится в исправительной колонии № 2. «Настоящее время» опубликовало полный текст выступления Дарьи в Европарламенте, в котором она упомянула и Беларусь. Приводим самые яркие цитаты.

«Это то, как выглядит мой кошмар и кошмар моей семьи: я езжу на разные саммиты, произношу речи от лица моего отца, иногда он даже получает какие-то награды. Но я езжу, я пишу речи, которые начинаю с шутки, в то время как он находится в тюрьме».

«Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит выстрелами в спину рядом с Кремлем. А потом приходит прагматик и говорит: ну, мы с этим особо ничего не можем сделать, давайте издадим критическое заявление и продолжим диалог.

А они убьют и второго, и третьего, и четвертого в центре Берлина, и пятого в Великобритании. А потом они взорвут какие-нибудь склады в Европе. А потом они начнут убивать с применением химического оружия. И сейчас мы знаем, что были и неудачные попытки убийств. Сколько было удачных?»

Отдельно Дарья высказалась о Лукашенко и происходящем в Беларуси.

«Пацификация диктаторов и тиранов ни разу не сработала.

Не важно, сколько людей попытались себя убедить в том, что сумасшедший человек, который изо всех сил держится за власть, будет вести себя достойно в ответ на уступки и заигрывания. Этого никогда не случится.

Вся суть авторитарной власти держится на увеличении ставок, агрессии и поиске новых врагов. И те люди, которые говорят: "Давайте не будем давить на Лукашенко", — и продолжают вести диалог, когда он избивал людей и бросал их за решетку, добились того, что Лукашенко сажает целые пассажирские самолеты, чтобы задержать одного человека».

«"Не давите, нам надо действовать аккуратно, чтобы не разозлить их", — говорит прагматик. А завтра диктатор везет к границам Евросоюза тысячи мигрантов, заставляет женщин и детей штурмовать заборы, в это время тайно мечтая, чтобы кого-то из них застрелили или задавили в толпе».

«Тот факт, что европейские банки позволяют Путину и его друзьям отмывать деньги, что яхты путинских олигархов продолжают вызывать скандалы на европейском Средиземноморье, что 99% официальных лиц России и Беларуси напрямую замешаны в преступлениях, но они все еще свободно могут путешествовать по Европе (как и их семьи), — это все знаки того, что многие из тех, кто принимает решения, даже не пытаются выиграть даже небольшую часть этого противостояния».

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