«Безумные деньги»: экономисты раскрыли масштабную манипуляцию властей за счет белорусов 10 16.12.2021, 9:24

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«Финансовая пирамида» в масштабах страны скоро может рухнуть.

Не секрет, что Беларуси сейчас очень нужны деньги. Во-первых, у нас большой госдолг. Во-вторых — у нас очень сильно закредитованы госпредприятия, в-третьих — у нас дефицитный бюджет. Где взять ресурсы, чтобы решить эти проблемы? Если бы вопрос задали в стране со здоровой экономикой, можно было бы порассуждать о цивилизованных и эффективных рыночных инструментах.

Проблема в том, что такой экономики сейчас в Беларуси нет, поэтому инструментарий, которым может оперировать правительство, скудный, достаточно примитивный и в долгосрочной перспективе даже вредный, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Печатный станок включать на полную мощность страшно (проходили уже не раз), просить деньги за рубежом уже бессмысленно. Поэтому правительство вынуждено искать ресурсы внутри страны. Начали «ощипывать» бизнес, подняли налоги, урезают льготы. А еще — заглянули в карманы банков. Есть там деньги? Конечно, еще остались!

Крупные банки в Беларуси в основном — государственные. Они будут делать, что им скажут. Даже если банк частный — на него также можно надавить и склонить к добровольно-принудительным действиям. И вот, банкам предлагают купить государственные облигации. От такого «заманчивого» предложения никто не отказывается.

Теперь следите за манипуляциями. У банков есть деньги вкладчиков, частных лиц и бизнеса. Государство продает им облигации. Только в январе этого года, например, было выпущено таких облигаций на $625 млн. Ни для кого не секрет, что пошла эта огромная сумма на спасение Белорусского металлургического завода, который просто утонул в долгах.

И дальше таким же образом, из месяца в месяц, банки вынуждены выкупать государственные облигации. В ноябре, например, Минфин выпустил облигаций на $300 млн. Разлетелись как горячие пирожки. В конце этого года Миноблисполком выпускает облигации на 91 млн $ и 125 млн рублей для того, чтобы выплачивать долги, которые накопила мясомолочная промышленность. Как думаете, найдутся желающие на это «супервыгодное» предложение? Да к гадалке не ходи, найдут. Их выкупят Беларусбанк и Белагропромбанк.

Что имеет от таких вложений банк? Он получает процентный доход и обещание вернуть вложенные деньги к оговоренному сроку (как правило — достаточно отдаленному). Проценты будут платить из бюджета, то есть из нашего с вами кармана.

В итоге мы получаем вот такое «экономическое чудо». Предприятие проводит модернизацию, чтобы стать эффективным, и лезет в долги, которые не в состоянии отдать. Эти кредиты покрывает государство, которое, взяв на себя долговые обязательства, отдает их из нашего кармана. Вуаля — долги предприятия становятся долгами бюджета. Вот вам и все чудеса модернизации: приватизация прибыли и национализация убытков.

И таких любителей «чуда» выстроилась целая очередь. Предприятия, в которые уже вбухали безумные деньги, заявляют: «мы могли бы работать в плюс, если бы не долги, которые мы набрали на модернизацию». Такая риторика в нормальных экономических реалиях вызвала бы крайнее недоумение. Вы брали кредиты, по которым не можете рассчитаться? Шикарный бизнес-план.

Особенная ирония заключается в том, что в конечном итоге может возникнуть ситуация, при которой предприятие избавляется от кредитов (взвалив их на плечи государства), и действительно начинает получать прибыль, которой очень гордиться. Только никто при этом не вспоминает, что прибыль получает предприятие, а его долги путем нехитрых манипуляций оплачивают налогоплательщики.

Проблема этой «чудесной» схемы в том, что бюджет страны не резиновый. Рано или поздно рабочая кобылка перестанет тянуть, не обращая внимания на указы, постановления и «жэсточайшие» распоряжения. Иллюзии будут разбиты, «экономическое чудо» закончится. И возникнет вопрос: насколько надежными в этом случае окажутся государственные облигации Беларуси? Банки подноготную таких чудес понимают, но правительство делает им такое предложение, от которого они не могут отказаться.

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