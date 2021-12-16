«Работать некому»: на БЖД — новая волна увольнений 11 16.12.2021, 13:32

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Из-за нехватки кадров количество ЧП на железной дороге возросло.

На Белорусской железной дороге продолжаются увольнения. На днях вакантными стали топовые должности Брестского отделения. По информации «Нашей Нивы», бывшие заместители старались не увольнять подчиненных, от чего сами попали в опалу. И этот кейс не единственный в стране: добрались даже до газеты «Железнодорожник Беларуси».

Журналисты «НН» попытались узнать, что происходит на железной дороге и какую влечет опасность.

«Однажды может иметь место серьезное происшествие, вплоть до крушения поезда»

В разделе «Руководство Брестского отделения» на сайте БЖД напротив должностей первого заместителя начальника отделения и трех заместителей отделения пока стоят пробелы вместо имен.

Их «исчезновение» связывают с тем, что они отказались увольнять сотрудников по политическим мотивам после того, как на предприятие под грифом «Для служебного пользования» поступили списки сотрудников, принимавших участие в акциях протеста.

Считается, что списки сформированы на основе биллинга и обработанных фото- и видеоматериалов из архивов камер видеонаблюдения.

Наличие этих списков подтверждают принимавшие почту действующие сотрудники железной дороги. Правда, точное содержание списков неизвестно — каждый руководитель, который их вскрывает, фиксируется и несет персональную ответственность за распространение данных.

Мы пытались связаться с уволенным руководством Брестского отделения, но они запуганы и боятся давать комментарии. На самом предприятии трубку не снимают.

Активист Сергей Войтехович подтверждает факты увольнений начальства в Брестском отделении и говорит, что они происходят по всей стране.

«Увольняют машинистов, диспетчеров, которые сидят в Минске в центре управления перевозками. Хотя последние должны быть неприкосновенными: чтобы стать хорошим диспетчером, нужно сначала лет пять отработать дежурным по станции.

По нашей информации, список, направленный на БЖД, содержит около полутора тысяч фамилий.

Происходящая сейчас зачистка на железной дороге может быть связана в том числе с тем, что 23—24 ноября в Москве прошло совещание с представителями государств-членов ОДКБ по вопросу создания единой системы технического «прикрытия» железных дорог. Там, в основном, обсуждали военные эшелоны из РФ.

И в том числе, как мне сообщили, поднимался вопрос о зачистке инакомыслия в «эксплуатации». Среди тех людей, кто обеспечивает перевозочный процесс. Чтобы на случай чего, не было никаких сливов о военных составах и все такое».

Сергей уверен, массовые увольнения уже стали причиной того, что на железной дороге растет число случаев нарушения безопасности движения поездов.

Так, за шесть месяцев 2021 года насчитали 51 такой случай против 36 за аналогичный период 2020-го.

«На днях на станции Муляровка (Гомельское отделение железной дороги) на подъездных путях произошел сход вагонов на сбрасывающей стрелке. Хватает и других нарушений безопасности движения: только за выходные зафиксированы два проезда на запрещающие сигналы светофоров. И, на мой взгляд, все это результат увольнений, ухода хороших специалистов и нехватки кадров. Тенденция такова,что однажды может иметь место серьезное происшествие, вплоть до крушения поезда», — комментирует Сергей.

«Раз десять вызывали в милицию»

Захар (имя изменено по просьбе героя) отработал грузовым машинистом в Витебском отделении железной дороги почти 10 лет. Он говорит, что на работе ходили слухи, что руководству поступила какая-то бумага с приказом уволить определенный процент людей, с остальными — провести беседу и взять «на карандаш», но он не был готов к тому, что попадет в первую категорию.

«Со мной раньше проводили беседы из-за того, что у меня была административка по статье 23.34 (всё тогда обошлось штрафом). После этого раз десять вызвали в милицию. Один раз в прокуратуре читали лекцию об изменениях в административном и уголовном кодексах, потом как-то приглашали на детекторе лжи провериться.

А последний раз, за пару недель до решения о моем увольнении, меня вызвали в кабинет к заместителю. Там уже присутствовали идеолог, начальник отдела кадров. Они сказали, что на меня пришла бумага из МВД за то, что на аватарке ВКонтакте у меня написано «Свободная Беларусь». Да еще и на белом фоне красным цветом. Но со мной просто провели профилактическую беседу и сказали убрать картинку, и всё».

Однако уже в конце ноября Захара вызвали к начальству снова. Перед входом в кабинет начальника депо попросили снять верхнюю одежду и достать из карманов всю технику.

«В кабинете сидел наш главный идеолог с толстой папкой, листал страницы. От него я выслушал, что такие, как я (с административной), не должны на железной дороге работать, что мы недостойны такой работы. От него я также услышал, что приказ о моем увольнении пришел из таких «верхов», что никто мне не поможет и в суд можно не обращаться.

Если бы я не согласился уволиться по соглашению сторон, обещали неприятную запись в трудовой книжке. Ну, и при этом предупредили, что на госпредприятиях мне нечего ловить в ближайшее время».

Процесс «порки» наблюдало начальство Захара, но при этом, как он говорит, не проронило ни слова.

«У них, видимо, не было слов. У меня за десять лет все же накопилось немало дипломов и грамот. Плюс у нас и так работать некому, людей не хватает катастрофически: подготовка машиниста занимает не один год. А идеолог говорит: «Вы нам не нужны».

По информации Захара, из его знакомых планируют уволить как минимум еще одного машиниста и одного помощника. Многие после увольнений уезжают работать за границу, другие переучиваются и ищут места в частных организациях.

Увольнения затронули даже газету «Железнодорожник Беларуси». На сегодня вакантна позиция главного редактора. Как стало известно, «Нашей Ниве» Сергею Коктышу, возглавлявшему издание до прошлой недели, также предложили написать заявление об увольнении по соглашению сторон».

«Они живут одним днем»

Еще один экс-сотрудник железной дороги Антон работал в одной из основных служб управления дороги до октября (имя и конкретная должность изменены по его просьбе, потому что он считает свою историю узнаваемой и беспокоится за остающуюся в Беларуси семью). Антон рассказывает, что первая волна разборов полетов с начальством началась еще в январь-феврале: как минимум в том подразделении железной дороги, где он работал.

«Одних сразу после разговора с начальником кадровой работы увольняли по «собственному желанию», другим не продлевали контракты, кому-то давали подписать «покаянное» письмо-предупреждение с обещанием нигде не светиться и не высказываться. Но их все равно уволили во вторую волну — уже осенью, одновременно со мной.

Был ли я в каких-то списках (которые все обсуждали, но никто их не видел) — не знаю, но я никогда не скрывал, что мне не нравится происходящее в стране, ходил на мирные акции постоянно. Могли по биллингу и меня вычислить», — рассуждает Антон.

Уволив Антона, взялись и за его коллег: из отдела уволили еще двоих. Это минимум, о котором известно мужчине.

«Очевидно, что это системная работа, а не политика одной отдельной службы. Списки спускаются сверху. При этом мне кажется, что даже у руководства железной дороги на данный момент нет и близко понимания, что и как дальше будет происходить. Как они будут набирать на железную дорогу людей, кем заменять уволенных. Пока их волнует только одно: избавиться от тех, кто не нужен, в соответствии с какими-то представленными списками. Они живут одним днем», — считает Антон.

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