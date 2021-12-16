ЕС: 2022-ой станет годом молодежи 16.12.2021, 18:08

Так Евросоюз решил поддержать молодых европейцев.

2022 год станет Европейским годом молодежи. Так Евросоюз решил поддержать молодых европейцев, которые из-за пандемии коронавируса лишись возможности путешествовать и очно посещать школы и вузы, пишет «Евро пульс».

В следующем году во многих европейских городах пройдут молодежные конференции по различным темам – от особенностей участия молодых людей в политике до проблем глобального потепления — а также циклы культурных мероприятий.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, молодые европейцы, как и многие их ровесники по всему миру, столкнулись с большим количеством проблем. Одна из них – одиночество. Европейцы в возрасте от 18 до 25 лет переживают это состояние чаще людей других возрастов.

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