В Литве не утихает скандал из-за калийных удобрений из Беларуси 6 17.12.2021, 8:22

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Фото: DELFI

Когда Вильнюс полностью остановит транзит?

В Литве не утихает скандал из-за транзита белорусского калия, который продолжается после вступления в силу санкций США против «Беларуськалия». И хотя правительство передумало уходить из-за этой ситуации, по-прежнему остается неясным, что будет дальше с транзитом, остановят ли его. И если это произойдет, то когда.

Сайт zerkalo.io собрал актуальную информацию по этой ситуации.

Коротко про суть скандала

В начале декабря заработали санкции США против «Беларуськалия», которые ввели в августе этого года. В отличие от европейских санкций под запрет попала вся продукция этого предприятия. В Литве, через которую проходит значительная часть транзита белорусских калийных удобрений, еще за несколько месяцев до этого заявляли, что с 8 декабря намерены прекратить их перевалку. Причина — вероятность попасть под вторичные американские санкции. Однако с 8 декабря транзит через Литву не прекратился и продолжается до сих пор, что вызвало скандал, дошло даже до возможной отставки правительства (но в итоге это не произошло).

Почему могла возникнуть неразбериха в Литве с транзитом калийных удобрений из Беларуси

Когда Вашингтон в августе вводил санкции против «Беларуськалия», то разрешил американским компаниям в течение 120 дней — до 8 декабря — завершить операции с участием «Беларуськалия» или любого другого предприятия, в котором солигорский завод прямо или косвенно владеет 50% акций и более.

Нюанс в том, что «Беларуськалий» экспортирует минеральные удобрения через «Белорусскую калийную компанию». Солигорский завод входит в число трех акционеров этого трейдера. Как сообщалось, доля «Беларуськалия» в БКК составляет 48% (остальные доли — БелЖД и страховой компании «Белэксимгарант»). В таком случае «Белорусская калийная компания» до декабря не подпадала под американские санкции, потому что на отдельно БКК не вносили в санкционный список США. Это произошло только 2 декабря, причем с такой же отсрочкой в 120 дней (до начала апреля), как было в августе с самим «Беларуськалием».

Что касается введенных ограничений в августе, не было однозначного ответа, будут ли после 8 декабря применяться санкции к БКК, а также станут ли применять вторичные санкции к контрагентам из других стран, которые будут работать с «Беларуськалием».

Вильнюсу приходилось принимать решение в ситуации неопределенности, будут ли применять санкции к БКК. При этом в октябре Литовская железная дорога и «Беларуськалий» внесли изменения в контракт, что позволило белорусскому предприятию внести аванс за поставки — ноябрь, декабрь и январь. Как сообщали литовские СМИ, речь может идти о 10 млн евро. 7 декабря Литовская железная дорога попыталась вернуть через банк обратно аванс, но перевод вернулся обратно.

Правки в контракт также снизили вероятность расторгнуть договора в одностороннем порядке, если «платежи застопорились», заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис. К примеру, если платежи не могут быть приняты из-за действий банков.

Когда могут остановить транзит калия через Литву?

В Литве решили проверить договор на транспортировку белорусского калия на соответствие интересам нацбезопасности страны. А премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс попытается расторгнуть договор с белорусским предприятием минимальным финансовым ущербом для страны.

Но даже если Литовская железная дорога прекратит перевозку белорусских удобрений, эту работу может взять на себя один из частных перевозчиков — как из Литвы, так из Латвии, прогнозирует Литовская ассоциация компаний по перевалкам портовых грузов.

Некоторые литовские и латвийские грузоперевозчики подтвердили, что получили запросы от белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» о возможности транзита товаров через территорию Латвии и их погрузки в ее портах, но отвергают вариант с такими поставками.

Но пока не ясно, возьмется ли за транзит калия Gargzdu gelezinkelis — частный литовский перевозчик. Согласно данным Реестра юридических лиц, одним из акционеров этой компании является Игорь Удовицкий, который вместе с «Беларуськалием» также выступает акционером терминала наливных грузов.

Наиболее вероятный срок возможной остановки Вильнюсом транзита белорусского калия, по всей видимости, — начало апреля, когда заработают санкции США против БКК. О том, что это вряд ли может случиться раньше, косвенно говорит тот факт, что в Литве около 50 парламентариев предлагали сформировать временную следственную комиссию Сейма для расследования обстоятельств транзита удобрений «Беларуськалия». Результаты хотели подготовить к концу марта, но за это предложение не проголосовало большинство.

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