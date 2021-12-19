Еще один белорусский политзаключенный сбежал с «химии» 19.12.2021, 12:49

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Сейчас он находится в безопасном месте.

Еще один белорусский политзаключенный Алексей Липень сбежал с «химии»

«Алексей Липень успешно перешел границу. Сейчас он безопасном месте на погранзаставе в Литве.

На следующей неделе его выпустят в Вильнюс», — сообщили телеграм-каналу «Баста!» знакомые Алексея.

Алексей Липень — житель Минска, осужденный на пять лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия») за «оскорбительные» комментарии под фото сотрудников милиции в ТГ-канале «Каратели Беларуси».

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