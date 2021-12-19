Еще один белорусский политзаключенный сбежал с «химии»
- 19.12.2021, 12:49
- 1,182
Сейчас он находится в безопасном месте.
Еще один белорусский политзаключенный Алексей Липень сбежал с «химии»
«Алексей Липень успешно перешел границу. Сейчас он безопасном месте на погранзаставе в Литве.
На следующей неделе его выпустят в Вильнюс», — сообщили телеграм-каналу «Баста!» знакомые Алексея.
Алексей Липень — житель Минска, осужденный на пять лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия») за «оскорбительные» комментарии под фото сотрудников милиции в ТГ-канале «Каратели Беларуси».