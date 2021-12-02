В Брянской области опрокинулся микроавтобус с белорусами 2.12.2021, 8:53

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Один человек погиб, двое пострадали.

Микроавтобус опрокинулся утром 1 декабря на трассе в Брянской области, в результате чего погиб один пассажир и еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Брянской области. Позже выяснилось, что микроавтобус перевозил белорусов.

«В результате ДТП один из пассажиров от полученных травм скончался. Еще двое пассажиров доставлены в медучреждение», — говорится в сообщении МВД России.

Позже ТАСС со ссылкой на прокуратуру Брянской области, которая взяла на себя контроль за расследованием, сообщил, что микроавтобус не является рейсовым, в нем ехали граждане Беларуси.

«Погибший и пострадавшие — граждане Беларуси, возвращались домой из Москвы. Автобус не рейсовый, это частный транспорт», — пишет издание.

ДТП произошло 1 декабря около 07.10 на 105-м км автодороги Брянск — Новозыбков — граница с Беларусью в Унечском районе.

Предварительно, 37-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, двигаясь со стороны Брянска в сторону Новозыбкова, не справился с управлением, выехал на обочину, врезался в электроопору и опрокинулся.

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