Антропологи открыли древнего гоминида с уникальной походкой 1 2.12.2021, 11:49

Раньше его следы принимали за следы медведя.

Проблема прямохождения — одна из ключевых в эволюции человека. Не встань наши предки на задние конечности, им было бы тяжело делать орудия передними. Почему гоминиды древности стали использовать для передвижения только одну пару конечностей — вопрос сложный. Сыграли роль и терморегуляция (при прямохождении проще охлаждаться в условиях африканской саванны), и способность отпугивать хищников — ведь более высокое существо воспринимается как более опасное. Но конкретный вес каждого из этих факторов до сих пор не вполне ясен, пишет Naked science.

Вновь изученные следы из Лаэтоли. Хороши видно, что по пропорциям они выглядят более широкими, чем у современного человека / ©McNutt et al.

Равно как не ясен до сих пор ответ на вопрос, когда же именно это случилось. Находки следов некоего прямоходящего в Трахилосе на Крите имеют возраст 5,7 миллиона лет назад, но с ними всё непросто (вернемся к этому чуть ниже). Более поздние, из Лаэтоли в Танзании, древностью в 3,6 миллиона лет, уже выглядят вполне похожими на наши: большой палец смотрится почти по-человечески.

а) Отпечатки ног современного человека с нормальной походкой; b) следы человека, идущего со слегка согнутыми коленями; c) следы из Лаэтоли: видно, что они больше похожи на человеческие при согнутых коленях / ©Wikimedia Commons

Тогда же, в 1970-х, рядом с этими следами двух особей — самца и самки австралопитеков афарских — нашли еще одну цепочку следов. Но тот, кто ее оставил, ставил ноги очень странно. Если это отпечатки примата, то он при каждом шаге «заходил» одной ногой за другую: след левой ноги оказывался правее, чем правой ноги. У человека в обычных обстоятельствах так не получится: следы нашей правой ноги, как правило, остаются справа, а левой — слева от центра тела.

Как комментирует ситуацию известный антрополог Станислав Дробышевский, на территории Танзании три-четыре миллиона лет назад жили агриотерии — ископаемые животные из семейства медвежьих. Их размеры в принципе позволяли оставить такие следы: известно, что медведи на короткое время могут вставать на задние лапы. К тому же отпечатки этой якобы «медвежьей» цепочки значительно шире: у них меньше соотношение длины к ширине, что более типично для медведей, нежели приматов.

Двое суток видео с черными медведями

Теперь международная группа исследователей из США и стран Африки опубликовала в Nature работу, в которой они попробовали еще раз разобраться с упомянутыми выше «медвежьими следами». Для этого повторно раскопали законсервированную в 1970-х цепочку отпечатков в туфе, тщательно их засняли и потом сравнили с отпечатками американских черных медведей, по размерам не так уж отличающимися от молодых агриотериев. Всего авторы отсмотрели свыше 50 часов «медвежьих» видео и пришли к выводу, что в Лаэтоли — что угодно, но только не следы древнего медведя.

Цепочка следов из работы. Видно, что при каждом шаге одна нога «заходит» за другую. Следы других приматов из Лаэтоли (вверху справа) и медведей (внизу справа) выглядят совсем иначе / ©Nature

Начнем с того, что медведи вообще редко ходят на задних лапах сами — всего в 0,09% случаев. Из них лишь менее половины связаны с перемещением: как правило, на задние лапы такие животные встают, чтобы принять угрожающую позу или попытаться рассмотреть что-то вдали.

Станислав Дробышевский отмечает, что еще при первом обнаружении цепочки следов в Лаэтоли возникло недоумение: слишком уж она длинная, для медведя нетипично делать столько шагов подряд на одних задних лапах. Авторы новой работы даже попробовали рассчитать эту вероятность, основываясь на видео современных медведей. И получилось, что она равна всего 0,003%.

Аргиотерий в представлении художника / ©Wikimedia Commons

Кроме того, на отпечатках из Лаэтоли видна довольно широкая пятка. У медведей она, напротив, узкая. Наконец, исследователи отмечают, что внимательное изучение походки медведей показывает: они практически не могут «заходить» одной ногой за другую. У них слишком сильно меняется положение центра масс при ходьбе, с такой постановкой ног эти животные будут слишком неустойчивы. А вот люди, как ни странно, так иногда ходят: например, восстанавливая равновесие после какого-то события или на очень скользкой поверхности.

Другой вид прямоходящих приматов?

Однако исследователи отмечают и то, что по своей форме следы не похожи на австралопитека афарского (чьи следы очень схожи с человеческими). В частности, они ссылаются на находки другого вида приматов аналогичного возраста в Эфиопии.

Дробышевский рассказывает: «В Бартеле (Эфиопия) найдено много челюстей и зубов, описанных как принадлежащие австралопитеку дейремеда (Australopithecus deyiremeda). Это определенно другой вид, не австралопитек афарский, но все же довольно близкий к нему. Стопа у них без продольного свода, но с поперечным, и там довольно крупный большой палец. Однако авторы, описывавшие находки в Бартеле, сверхосторожны и пишут сдержанно: челюсти и зубы принадлежат Australopithecus deyiremeda, а стопа принадлежит этому виду предположительно, она найдена без четкой и однозначной привязки к зубам того же вида». А вот у австралопитеков афарских продольный свод стопы точно есть — по этому критерию они ближе ближе к Homo.

Примерная реконструкция стопы австралопитека дейремеда / ©Wikimedia Commons

Вернемся к следам в Лаэтоли: авторы нового исследования в Nature считают, что их оставил гоминид ростом 101-104 сантиметра, то есть более низкий, чем австралопитеки афарские, давшие две другие цепочки следов оттуда же. Те двое имели рост в 111-116 сантиметров для предполагаемой самки и 161-168 сантиметров — для предполагаемого самца. Оставить «странные следы» вряд ли смог даже ребенок австралопитека афарского: слишком сильно отличается форма стопы, совсем другой большой палец, значительно меньше соотношение длины и ширины самой стопы.

Зато такие следы по форме ближе к отпечаткам, оставляемым шимпанзе. В итоге ученые заключают: почти наверняка это другой вид приматов, с менее продвинутой в сторону «человечности» стопой. Но тоже прямоходящий! И, видимо, этот «кто-то» близок к находкам из Бартеле в Эфиопии.

Кажется не слишком очевидным наличие в одной местности двух видов с разным прямохождением в одно время, добавляет Дробышевский: «В Лаэтоли вообще зубов-то много, все находки принадлежат афарским австралопитекам — там пока нет находок других видов».

Здесь напомним, что следы в Лаэтоли оставлены на вулканическом пепле, который затвердел довольно быстро. Иными словами, раз на нем есть следы и австралопитека афарского, и австралопитека дейремеда, они, получается, должны были пройти там почти одновременно. Если это так, то отсутствие находок останков Australopithecus deyiremeda действительно выглядит странно.

Аргиотерий в сравнении с современным человеком / ©Wikimedia Commons

В любом случае теперь сложно отрицать, что, скорее всего, следы оставил все же примат, а не медведь. И это указывает на то, что наш путь к прямохождению мог быть довольно извилистым, с сосуществованием разных «стилей» движения на двух ногах. Причем подобное разнообразие существовало три-четыре миллиона лет назад, на довольно ранних стадиях перехода наших предков к «двуногости».

По мнению Дробышевского, сегодня трудно уверенно говорить об обнаружении следов прямохождения более древних, чем в Лаэтоли. Например, находка в Трахилосе (Крит) возрастом в 5,7 миллиона лет, по его словам, вызывает много вопросов. «Если вы посмотрите на эти следы, то они очень, мягко говоря, невнятные. Это может быть и медведь, и примат, по ним трудно сделать однозначный вывод. Да и с научной точки зрения описаны они теми, кто их нашел, не самым лучшим образом. Но даже если это следы какого-то примата — даже, допустим, человекообразного, — то к австралопитеку афарскому он отношения не имеет почти наверняка». Действительно: расстояние от Крита до Танзании немалое, да и возраст находок разный.

Новый анализ следов из Лаэтоли напоминает нам, что многие моменты, ранее казавшиеся ясным, в последние десятки лет существенно пересматриваются антропологами. Например, древнейшие каменные орудия в XXI веке «удревнили» до 3,3 миллиона лет, и по возрасту они достаточно близки к австралопитекам афарским, но заметно старше рода Homo (впрочем, ряд исследователей пытаются оспорить эти находки). Вместе с новыми данными о разных стилях прямохождения уже 3,6 миллиона лет назад все это указывает на то, что эволюционный путь древних предков человека и их родственников был значительно сложнее и менее линейным, чем казалось еще 20 лет назад.

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