На Форуме свободной России выступает главный редактор «Хартии-97» Наталья Радина 1 2.12.2021, 13:10

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Наталья Радина

Онлайн-трансляция.

В столице Литвы Вильнюсе 2 и 3 декабря проходит очередной, 11-й по счету Форум свободной России, сообщает «Радио Свобода».

Форум был основан в 2016 году Гарри Каспаровым и другими деятелями российской оппозиции.

Впервые за 2 года мероприятие проходит в очном формате – предыдущие два форума прошли в режиме онлайн из-за пандемии. В нынешнем году, несмотря на коронавирусные ограничения, на Форум приехали участники из России, однако их меньше, чем в предыдущие годы. Главным образом представлена российская политэмиграция, также в Форуме традиционно участвуют общественные деятели и журналисты из Беларуси, Украины, Литвы и других стран.

На Форуме сегодня также выступает главный редактор Charter97.org Наталья Радина.

Ответственный секретарь и сооснователь Форума Иван Тютрин в беседе с «Голосом Америки» отметил, что в связи с репрессиями против оппозиции в России российская политэмиграция за последнее время заметно выросла в численности. Он отметил, что некоторые видные оппоненты режима Владимира Путина примут участие в Форуме впервые – среди них Михаил Ходорковский, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович (все они примут участие по видеосвязи).

Тютрин отметил, что Форум посылал приглашения сторонникам Алексея Навального, многие из которых были вынуждены эмигрировать из России, однако «ответной реакции не последовало». В то же время в мероприятии примут участие поддерживающие Навального Сергей Гуриев и Евгений Чичваркин.

По мнению еще одного живущего за рубежом оппозиционера Геннадия Гудкова, Форум мог бы «стать посредником между политическим истеблишментом Запада и гражданским обществом России».

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