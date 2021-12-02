Ученые рассказали об уникальном хвосте нового вида динозавров из Чили 2.12.2021, 16:47

Художественная реконструкция стегуроса / ©phys.org

Ничего подобного они раньше не видели.

Известно, что многие динозавры имели «бронированные» хвосты. У стегозавра, к примеру, на конце хвоста были шипы, а у анкилозавра он напоминал палицу. Палеонтологи предполагают, что такими хвостами ящеры пользовались как орудием обороны от хищников. Новый вид, найденный в Чили, имел более необычный хвост. Об этом заявили ученые из Университета Чили, которые описали находку в статье для журнала Nature, пишет Naked science.

Художественная реконструкция стегуроса / ©phys.org

Скелет динозавра странным образом сочетал в себе черты других видов, отчего палеонтологи поначалу пошли по ложному пути, полагая, что перед ними — нечто похожее на стегозавра (его даже назвали в честь него — Stegouros elengassen). Все потому, что задняя часть животного была похожа на таковую у стегозавров.

Однако после того, как ученые внимательно изучили череп ящера и провели пять различных анализов ДНК, они пришли к выводу, что существо лишь отдаленно было связано со стегозавром, то есть было его дальним родственником. Зато исследователи узнали в нем нового представителя Южного полушария из семейства анкилозавров. Руководитель работы Александр О. Варгас из Университета Чили даже назвал его «потерянной ветвью анкилозавров».

Художественная реконструкция стегуроса / ©phys.org

Ученые определили возраст окаменелости — 72-75 миллионов лет. Вероятно, особь погибла во взрослом возрасте. Длина тела стегуроса равнялась почти двум метрам, а вот по росту существо было не выше собаки. Но самым удивительным стал хвост динозавра, который поначалу палеонтологам не удалось реконструировать из-за специфического расположения на момент смерти животного.

Оказалось, кончик хвоста стегуроса напоминал ветку дерева, увенчанную плоскими и острыми пластинами по бокам. Исследователи насчитали целых семь пар таких пластин. Они полагают, что существо было растительноядным, а столь грозный режущий хвост служил защитой от хищников.

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