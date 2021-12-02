Второй за два месяца канцлер Австрии решил уйти в отставку 1 2.12.2021, 22:38

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Александр Шалленберг

Александр Шалленберг возглавил правительство 11 октября.

Канцлер Австрии Александр Шалленберг, пробыв во главе правительства менее двух месяцев, написал заявление об отставке. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

Этому предшествовало заявление предшественника Шалленберга на посту канцлера Себастьяна Курца. Он объявил, что решил уйти из политики и сложить с себя полномочий председателя Австрийской народной партии (АНП). Как отмечала Kronen Zeitung, Курц принял такое решение после рождения сына.

Собеседники издания рассказали, что на посту председателя партии Курца может сменить министр внутренних дел Карл Нехаммер.

Шалленберг, по данным Kronen Zeitung, заявил, что оставит должность канцлера Австрии, «как только внутри партии будут сделаны соответствующие назначения».

«Я не хотел и никогда не ставил себе целью взять на себя функцию федерального лидера Новой народной партии. Я твердо верю, что оба офиса — главы правительства и лидера федеральной партии, самой сильной партии Австрии, должны быстро воссоединиться в одних руках», — объяснил Шалленберг свое решение об отставке в письменном заявлении.

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