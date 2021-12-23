Дмитрий Болкунец: У Запада есть мощный ход, который поставит Лукашенко в тупик 14 23.12.2021, 11:03

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Дмитрий Болкунец

фото: delfi

Режим будет вынужден капитулировать.

С какими результатами экономика режима заканчивает этот год и чего нам ждать в 2022-м?

Сайт Charter97.org поговорил с экономистом, политологом и известным блогером Дмитрием Болкунцом.

— Определяющим в этом году был внешний характер, который поспособствовал росту экспорта страны и ВВП. И тому есть объективная причина, связанная с конъюнктурой цен, которые сложились на внешних рынках. Это цены на нефтепродукты, калийные удобрения, которые выросли в два раза. Такая ситуация дала экономике страны определенный задел и определенную устойчивость. Но при этом на следующий год прогнозы, которые дают аналитики, свидетельствуют о том, что Беларусь будет иметь худшие показатели по росту ВВП по сравнению с прогнозными показателями стран-соседей, в том числе Евразийского экономического союза.

Второй момент, который тоже будет определять следующий год, это санкционное давление, которое в этом году только начало воздействовать на экономику, но пока не значительно. Если пакеты экономических санкций, которые были приняты, начнут в полной степени работать, то это скажется на том, что ряд предприятий, особенно крупных, столкнутся с проблемами не только сбыта продукции, но и с поставками комплектующих.

— Можно ли уже сказать, какие направления особенно пострадают от санкций? Как это отразится на бюджете?

— В первую очередь пострадают все крупные предприятия, которые попали под достаточно большой пакет санкций. Но надо понимать, что есть группа лоббистов, а также есть возможности у белорусского режима, которые позволяют так или иначе обходить санкции. Это все сказывается на том, как экономика это все переживает. Поэтому пока сложно какие-то прогнозы делать. Однако все-таки цифры есть цифры, а они показывают, что экономика в какой-то степени была устойчивой.

Но при этом еще замечу, что белорусские власти в этом году продолжили кампанию по увольнению рабочих с предприятий, особенно с крупных градообразующих в районных городах и столице. Это связано с ожидаемыми проблемами в связи с санкциями. Потому что и банковское кредитование на Западе было закрыто. В целом конъюнктура сложилась достаточно позитивная, но это не дает какой-то иллюзии того, что это продолжится. Это все достигнуто не благодаря решениям правительства, а все-таки благодаря тому, как ведет себя внешний рынок.

— Что бы вы сказали о «контрсанкциях», которые ввели белорусские власти. Это реальный ответ или просто PR-ход.

— Отчасти, таким образом белорусские власти присоединились к российскому пакету, введенному еще в 2014 году в отношении европейских государств. Но при этом они оставили много лазеек для того, чтобы контрабанда из Европы в Россию поступала и дальше. В этом плане белорусские власти себя не обидели.

Я не думаю, что эти «контрсанкции» будут иметь какое-то существенное значение, может быть только по некоторым товарным группам потребительской корзины. Могут также возникнуть вопросы, связанные с дефицитом каких-нибудь товаров либо увеличением цен. Но это все не очень существенно. Надо понимать, что Европа не критически зависит от белорусского рынка. Поэтому ожидать, что кто-то там расстроится, не стоит.

Хочу еще заметить позицию отдельных соседних государств, особенно балтийских. Они пытаются разными способами увильнуть от выполнения санкционных пакетов, придумывают разные истории, почему им нельзя дорогу железную перекрыть и так далее. При этом очевидно, что это все какие-то политические игры и к реальным событиям никакого отношения не имеют. Я думаю, что внутреннее законодательство этих стран позволило бы им при необходимости перекрыть все необходимые транзитные потоки. Но при этом есть ситуация, когда одна из стран ведет переговоры по вопросу, как перекрыть железную дорогу, а соседние два государства занимаются наращиванием экспорта через свои порты. То есть идет своеобразная игра-многоходовка. Для режима такая ситуация чрезвычайно выгодна. Во-первых, они вносят ссору между этими странами, а во-вторых, благодаря этому режим по-прежнему имеет возможность наполнять свои карманы.

И самое важное — цены на товары, которые производит Беларусь, увеличились, и произошло увеличение цен на мировых рынках. Эта ситуация может привести к тому, что если вышеупомянутые порты закрыты не будут, то белорусские компании смогут заработать даже больше, чем в этом году. Поэтому европейцам важно обращать внимание не на «контрсанкции», а на те лазейки, которые есть в санкционных пакетах и которые можно было бы закрыть. При условии если Европа действительно хочет решить белорусский политический кризис. Потому что чем больше Лукашенко будет оставаться у власти, тем больше будет страдать европейский бизнес и другие направления. Будут продолжаться миграционные истории или диктатор может еще что-то новое придумать. Если Европа и дальше хочет заигрывать с Лукашенко, то эта ситуация будет продолжаться.

Я еще напомню, что многие годы одним из лоббистов Лукашенко в Европе была Австрия, как ни странно. Еще до событий 2020 года австрийский канцлер Курц приложил много усилий, для того, чтобы лоббировать интересы Лукашенко и развивать какие-то связи с ним. При этом он прекрасно понимал, что в Беларуси существенно нарушаются права человека. Но сейчас мы видим, что австрийская компания А1 стала заложником той политики, которую проводило предыдущее правительство Австрии. Я думаю, что в будущем году эта компания будет либо изгнана из Беларуси, либо национализирована, либо должна будет заплатить какой-то большой штраф. Это связано с тем, что Лукашенко захочет получить какую-то компенсацию за санкции, принятые Европой. Европейский бизнес в будущем еще пострадает.

— Одним из существенных сигналов стало заявление о том, что Лукашенко попросил у Путина 3,5 миллиарда на «преодоление санкционного воздействия». О чем может говорить такой месседж и получит ли белорусский диктатор желаемую сумму.

— Он на самом деле больше попросил. 3,5 миллиарда — только публично. Вся сумма порядка семи миллиардов долларов. Санкции пока в малой степени начинают действовать, но при этом режим прекрасно понимает, что ограничительные меры можно обходить.

Я считаю, что наиболее эффективным было бы полное прекращение транзита сухопутных грузов через внешние границы Беларуси. Это был бы мощнейший экономический и политический шаг, который бы привел белорусскую власть в такой тупик, из которого возможным выходом является только капитуляция и дальнейшие шаги по освобождению политзаключенных и проведению новых выборов.

В последнее время отдельные представители штаба Бабарико делают заявления о необходимости ведения каких-то сепаратных переговоров с Лукашенко. Я считаю, что это не совсем конструктивная позиция. Никаких переговоров с Лукашенко нет и быть не может. Этот человек полностью недоговороспособный. Поэтому такие заявления просто идут на руку режиму. Зачем они это делают – большой вопрос.

— Много говорят о проблемах в банковском секторе. Вплоть до того, что из-за дефицита валюты будут изыматься вклады белорусов. Возможен ли такой сценарий? Как белорусам лучше хранить свои сбережения?

— Законодательство это разрешает сделать. Я не исключаю того, что белорусские власти могут в какой-то момент пойти на такой шаг, когда валюта будет заморожена. В принципе это сейчас и существует. Насколько я знаю, снять отдельные категории вкладов в банках уже невозможно. Поэтому вкладывать и хранить деньги в белорусских банках — это чрезвычайно рискованная штука. Особенно, если учитывать, что никаких существенных доходов это не дает, а потерять вклады можно.

Но есть одна проблема — по некоторым оценкам количество вкладчиков в белорусских банках чрезвычайно низкое. То есть население настолько бедное, что не имеет возможности хранить сбережения в белорусских банках. Есть расчеты, которые показывают, что всего лишь 2000 белорусских граждан имеют суммарно 80% всех вкладов в банках страны. Это, наверное, какое-то близкое окружение правящего клана Лукашенко, какие-то его родственники и прочие люди.

Поэтому хранить сбережения лучше в надежном месте дома, учитывая, что у населения на руках небольшие средства. А те, у кого средства существенные, вряд ли хранят деньги в белорусских банках, они их хранят за границей. Сбережения лучше иметь в разных валютах: евро, долларах, российских рублях. Хранение денег в белорусских рублях приведет к тому, что они будут постоянно обесцениваться.

— Почувствовали ли белорусы на своих кошельках эту благоприятную внешнюю конъюктуру, о которой все говорят?

— По статистике, которая выдается, зарплата за год не сильно изменилась. Я думаю, пенсии в том же ценовом диапазоне находятся. Но если посмотреть на подорожание каких-то продуктов и сопоставить прошлый и текущий год, то конечно покупательская возможность рубля снизилась. Естественно, что это отразилось на тех товарах и услугах, которые могут купить сейчас граждане на свою зарплату по сравнению с прошлым годом. Хотел бы еще раз отметить, что именно внешняя конъюнктура позволила белорусскому правительству в какой-то степени удержать ситуацию, не допустив существенного обвала валюты и доходов населения.

Для Лукашенко важно продемонстрировать (в том числе и перед референдумом) некую стабильность. Но это стабильность — не развития, это стабильность кладбища. И в таких условиях говорить о развитии отечественной экономики не приходится. Я абсолютно убежден, что ни один серьезный и адекватный инвестор в Беларусь входить не будет, пока есть Лукашенко. Это совершенно очевидно. Никакие крупные проекты в Беларуси реализовываться не будут. Будет политика выживания, будет политика дальнейшей деградации страны, оттока молодежи (что уже происходит), рабочей силы и так далее.

Поэтому эта политика должны быть в корне изменена и единственным выходом из этой ситуации является уход Лукашенко из власти и его ближайшего окружения, которое является токсичным для бизнеса, экономики и так далее. Считаю, после этого у Беларуси может открыться потенциал для существенного экономического роста. Для этого нужно в стране провести определенные реформы в разных сферах.

— Какие действия могли бы привести к скорейшему уходу Лукашенко?

— Со стороны белорусов — это внутренне сопротивление в виде уличных акций протеста и забастовок. Это два ключевых направления. А со стороны Запада, я считаю, что должен быть жесткий ультиматум, выставленный Лукашенко. Конкретные пункты этого ультиматума могут заключаться в полной блокаде транзита автомобильных и железнодорожных грузов с востока на запад на несколько недель. Условием этого ультиматума должны быть требования по освобождению политзаключенных и проведению новых выборов в стране. Запад может еще добавить пункт прекращения любых гибридных актов агрессии, которые Лукашенко делает, в частности миграционного кризиса. Пока Запад будет плодить бесконечные санкционные пакеты, Лукашенко дальше будет издеваться над внутренним политическим полем и дальше будет провоцировать Европу. Он может повторить что-то наподобие миграционного кризиса или придумать другой способ давления. Например, трубу какую-нибудь взорвать. То есть он — сумасшедший, поэтому от него можно ожидать чего угодно.

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